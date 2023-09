683

As chances de superar o câncer são muito altas se ele for diagnosticado precocemente getty images





A maioria das pessoas, quando ouve a palavra câncer, associa o termo a uma doença perigosa com resultado fatal. Mas desde a década de 1970, a taxa de sobrevivência triplicou, sobretudo graças ao diagnóstico precoce. Na realidade, a maioria dos tumores são tratáveis %u200B%u200Bcom um resultado favorável para o paciente quando são diagnosticados antes de chegarem a um quadro avançado. O problema é que, muitas vezes, alguns sintomas são ignorados, sendo cruciais para um diagnóstico precoce.

Segundo um estudo realizado pela organização Cancer Research UK, mais de metade dos britânicos já sofreu algum dos sintomas que poderiam indicar a presença de um câncer, mas apenas 2% pensavam que poderiam ter a doença e mais de um terço completamente ignorou os alarmes e não foi ao médico.

Katriina Whitaker, pesquisadora da University College London e principal autora da pesquisa, falou à BBC sobre a importância de ir ao médico. “Há quem pense que não deveríamos encorajar as pessoas a serem hipocondríacas, mas temos um problema com indivíduos que não vão ao médico porque acreditam que estão desperdiçando seu tempo e usando inutilmente os recursos do sistema de saúde". “Temos que transmitir a mensagem de que se você tiver sintomas que não desaparecem, especialmente aqueles que são considerados sinais de alerta, você não deve ignorá-los, deve ir ao médico e procurar ajuda”, diz.





A BBC News Mundo, serviço em língua espanhola da BBC, compilou uma lista com 10 sintomas gerais de câncer que, segundo a American Cancer Society,

não devem ser ignorados.

O diagnóstico precoce pode impedir que o câncer se espalhe para o resto do corpo getty images



1. Perda de peso inexplicável

A maioria das pessoas com câncer experimenta perda de peso em algum momento. Quando você emagrece sem motivo aparente, isso é chamado de perda de peso inexplicável. Uma perda de 5kg ou mais pode ser o primeiro sinal de câncer. Isso ocorre com mais frequência no caso de câncer de pâncreas, estômago, esôfago e pulmão.

2. Febre

A febre é muito comum em pacientes com câncer, embora ocorra com mais frequência depois que o câncer se espalhou desde o local de origem. A febre afetará quase todas as pessoas com câncer especialmente se a doença ou seus tratamentos afetarem o sistema imunológico. Com menos frequência, a febre pode ser um sinal precoce de câncer, como leucemia ou linfoma.

3. Cansaço

A fadiga é uma exaustão extrema que não melhora com o repouso. Pode ser um sintoma importante à medida que o câncer progride. No entanto, em alguns tipos de câncer, como a leucemia, pode ocorrer cansaço no início. Alguns tipos de câncer de cólon ou estômago podem causar perda de sangue anormal. Esta é outra forma pela qual o câncer pode causar cansaço.



A febre constante é um sintoma a se ficar atento getty images



4. Alterações na pele

Junto com os cânceres de pele, alguns outros tipos de câncer podem causar alterações visíveis na pele. Esses sinais e sintomas incluem: escurecimento da pele (hiperpigmentação), pele e olhos amarelados (icterícia), vermelhidão (eritema), comichão (prurido), além do crescimento excessivo de pêlos.

5. Mudança miccional ou na função da bexiga

Constipação, diarreia ou alteração no tamanho das fezes por um longo período podem ser um sinal de câncer de cólon. Por outro lado, dor ao urinar, sangue na urina ou alterações na função da bexiga (como urinar com mais ou menos frequência) podem estar relacionadas ao câncer de bexiga ou de próstata.



Leia também: Constipação intestinal pode ser alerta para câncer de intestino; entenda

6. Feridas que não cicatrizam

Muitas pessoas sabem que manchas que crescem, doem ou sangram podem ser sintomas de câncer de pele, mas também devemos estar atentos a pequenas feridas que não cicatrizam por mais de quatro semanas. Uma ferida na boca que não cicatriza pode ser causada por câncer bucal. Qualquer alteração na boca que perdure por muito tempo deve ser examinada imediatamente por um médico ou dentista. Feridas no pênis ou na vagina podem ser sinais de infecção ou câncer em estágio inicial e devem ser examinadas por um profissional de saúde.

mulher sendo atendida por profissional de saúde getty images

7. Sangramento

Sangramento incomum pode ocorrer com câncer em estágio inicial ou avançado. Tossir sangue pode ser um sinal de câncer de pulmão. Por outro lado, se aparecer sangue nas fezes (que podem ser de cor muito escura), pode ser um sinal de câncer de cólon ou câncer de reto. O câncer cervical do endométrio (revestimento do útero) pode causar sangramento vaginal anormal. Além disso, sangue na urina pode ser um sinal de câncer de bexiga ou rim. Uma secreção com sangue no mamilo pode ser um sinal de câncer de mama.

8. Rigidez ou caroços em qualquer parte do corpo

Muitos tipos de câncer podem ser sentidos na pele. Esses cânceres ocorrem principalmente nas mamas, testículos, gânglios linfáticos (glândulas) e tecidos moles do corpo. Um caroço ou rigidez pode ser um sinal precoce ou tardio de câncer.

9. Dificuldade para engolir

Indigestão persistente ou dificuldade para engolir podem ser sinais de câncer de esôfago (o tubo de deglutição que leva ao estômago), estômago ou faringe (garganta). No entanto, como a maioria dos sintomas desta lista, muitas vezes são causados %u200B%u200Bpor outras causas além do câncer.

10. Tosse ou rouquidão persistente

Uma tosse persistente pode ser um sinal de câncer de pulmão. É aconselhável consultar um médico após a terceira semana de tosse. Já a rouquidão pode ser um sinal de câncer na laringe ou na glândula tireóide.