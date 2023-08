Entre os principais tipos de câncer que se espera um aumento nos casos, estão o câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de cólon e reto, além de outros tipos menos comuns, mas igualmente preocupantes.A detecção precoce desempenha um papel fundamental na melhoria do prognóstico do câncer, uma vez que permite o início do tratamento em estágios iniciais da doença, quando as chances de cura são maiores.

Acesso igualitário aos serviços de saúde

Outro ponto crucial é o acesso igualitário aos serviços de saúde, especialmente em áreas mais remotas ou com menor infraestrutura médica.



A disseminação do conhecimento sobre a importância da busca por cuidados de saúde desde os primeiros sinais de câncer é essencial para garantir que todos os pacientes tenham a oportunidade de receber o tratamento adequado.





De acordo com Nara Andrade, oncologista do Cetus Oncologia,

é fundamental que a saúde pública esteja sempre atualizada e preparada para enfrentar esse desafio crescente, visando proporcionar um atendimento de qualidade e apoiar pacientes e familiares durante todo o processo de diagnóstico e tratamento.Além disso, a oncologista ressalta a importância da detecção precoce no combate ao aumento de casos de câncer: “A detecção precoce é fundamental no combate ao aumento de casos de câncer, pois possibilita o diagnóstico e tratamento em estágios iniciais da doença, quando as chances de cura são maiores".A oncologista destaca que "quando o câncer é identificado precocemente, as opções de tratamento são mais eficazes e menos agressivas, o que contribui para a qualidade de vida do paciente e reduz a morbidade e mortalidade associadas à doença".Nara Andrade enfatiza que, com uma abordagem abrangente e investimentos na área da saúde, o Brasil poderá enfrentar esse cenário desafiador e trabalhar em prol de uma sociedade mais saudável e consciente dos riscos do câncer.