Terapia contra câncer é aplicada em primeiro paciente pediátrico no Brasil

683

(foto: Freepik)

Caio Bressan, um estudante paranaense de 16 anos, foi o primeiro paciente pediátrico do Brasil a ser submetido a uma terapia celular pioneira no combate ao Caio Bressan, um estudante paranaense de 16 anos, foi o primeiro paciente pediátrico do Brasil a ser submetido a uma terapia celular pioneira no combate ao câncer. O tratamento inovador envolve a utilização de células do próprio paciente, que são modificadas em laboratório para se tornarem capazes de atacar tumores. No entanto, a terapia só é indicada quando todas as outras opções de tratamento foram esgotadas. O Hospital Erasto Gaertner foi o responsável por aplicar a terapia celular no caso de Caio.









O processo envolve a coleta do material genético do paciente e o envio para os Estados Unidos, onde as células são modificadas. Posteriormente, essas células modificadas são reintroduzidas no organismo do paciente por meio de uma infusão, similar a uma transfusão de sangue. Na época em que Caio foi submetido ao tratamento, o procedimento era inédito no país e não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde.









LEIA MAIS: Câncer de pulmão: comprimido reduz pela metade risco de morte O diretor do serviço de transplante de medula óssea do Erasto Gaertner, médico Johnny Camargo, contou sobre um dos casos em que as células tumorais foram destruídas de forma específica após o tratamento. Antes da terapia celular, Caio foi submetido a quimioterapias e um transplante de medula óssea da mãe, 50% compatível com ele, passando sete meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Após a infusão das células modificadas, o resultado do exame de Caio foi aguardado por cinco semanas. Na primeira consulta após o tratamento, nenhuma célula de leucemia foi encontrada no organismo de Caio. Atualmente, a terapia celular é indicada no Brasil para pacientes de até 25 anos com leucemia aguda linfoide que não obtiveram sucesso em outros tratamentos e para pacientes com linfoma difuso de grandes células.