Instituto Nacional do Câncer realiza pesquisa de cigarros eletrônicos

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) está conduzindo uma pesquisa em cinco capitais brasileiras para analisar a venda de cigarros eletrônicos e conscientizar a população sobre os riscos à saúde associados ao seu uso. Os dispositivos, que se popularizaram nos últimos anos como uma alternativa ao cigarro comum, são proibidos no país desde 2009, mas ainda podem ser facilmente encontrados no comércio.

Felipe Mendes, técnico do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Inca, explica que o objetivo da pesquisa é identificar irregularidades nos pontos de venda e orientar profissionais das vigilâncias sanitárias para combater a ilegalidade. Segundo ele, os cigarros eletrônicos são vendidos tanto em estabelecimentos formais quanto informais.