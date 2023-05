Jovem de 22 anos, usuário de vape, tem pulmão perfurado; entenda

O caso aconteceu em abril, nos estado de Virgínia nos Estados Unidos, quando o rapaz, ao acordar, sentiu um grande incômodo atrás do ombro esquerdo, que só piorava a cada respiração curta. A situação fez com que Jonathan Belcher fosse até o pronto-socorro hospitalar.

Lá, após ser submetido a exames, descobriu que estava com pneumotórax, condição que leva ao vazamento de ar dos pulmões para a cavidade ao redor do órgão.

O jovem começou a fumar aos 17 anos e consumia o equivalente a 20 cigarros por dia. Segundo a médica pneumologista da Saúde no Lar, Michelle Andreata, a condição acontece devido à presença de ar livre na cavidade pleural.

"O ar entra no peito e o pulmão falha. O ar deveria estar no pulmão, mas escapa e vai para o espaço pleural, criando pressão e colapsando os pulmões."

Ele pode ser espontâneo e ocorrer sem causa aparente e pode ser classificado em duas formas: pneumotórax primário e pneumotórax secundário. O primeiro ocorre sem nenhuma condição pulmonar preexistente, geralmente devido a uma ruptura de pequenas bolhas de ar na superfície do pulmão. O segundo tem a ver com condições pulmonares subjacentes, como doenças pulmonares crônicas , traumas, infecções ou certos procedimentos médicos.

Além do espontâneo, o pneumotórax também pode ser classificado como traumático e ocorre devido a ferimento ou lesão na parede torácica ou nos pulmões; ou iatrogênico, que tem a ver com resultado de um procedimento médico, como uma biópsia pulmonar ou inserção de um cateter.

"Os sintomas mais comuns incluem dor aguda no peito, falta de ar, respiração rápida e superficial, ruidosa e, em casos mais graves, cianose, que é a pele em um tom mais azulado devido à falta de oxigenação."

O tratamento, de acordo com a pneumologista, vai depender da causa e da gravidade da doença.

"Em casos leves, o pneumotórax pode se resolver por conta própria, mas, nos mais graves, faz-se necessário a realização de procedimentos como a inserção de um tubo torácico para drenar o ar acumulado ou então cirurgia para acabar com a lesão."

O importante é, de acordo com Michelle, procurar ajuda médica desconfiando de algum dos sintomas citados acima, para a realização de exames e avaliação médica.

Com relação aos vapes, além de causarem problemas como o do enfermeiro, eles levam nicotina e substâncias tóxicas aos pulmões, além de promover danos à saúde. Tanto é que já existem estudos que mostram que os usuários do aparelho estão mais predispostos a desenvolver diversos tipos de câncer, além de doenças pulmonares e cardiovasculares.