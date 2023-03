Busca por cigarro eletrônico na web cresce 300% em Minas em dois anos

Apesar de ter sido feito para controlar o tabagismo, os cigarros eletrônicos viraram moda entra aqueles que nunca fumaram o cigarro convencional (foto: Pixabay/Reprodução)

Segundo levantamento do Google Trends dos últimos dois anos, a procura pelo termo ‘vape cigarro eletrônico’ cresceu em mais de 300% em Minas Gerais. Pesquisas sobre os valores de cigarros eletrônicos também aumentaram no estado entre 2021 e 2023, chegando a 275%.No Brasil, a busca por ‘cigarro eletrônico’ aumentou mais de 1.150%. já os termos ‘vape eletrônico’ e ‘cigarro eletrônico vape’ tiveram alta na procura em mais de 550% e mais de 650%, respectivamente, em todo o país.

Apesar de seu uso ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009, mais de 2 milhões de adultos utilizam cigarros eletrônicos no Brasil e a expectativa é de que esse número cresça ainda mais este ano, segundo pesquisa feita pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec).

Do glamour aos alertas

Dos anos 1920 aos anos 1950, a forte parceria entre a indústria cinematográfica e as empresas de tabaco — que pagavam para seus maços e cigarros aparecerem nas grandes telas — pode ter sido um importante fator para o grande consumo de cigarros no século 20.

Figuras elegantes como Humphrey Bogart ou Greta Garbo fumando em diversos de seus filmes glamourizaram o ato no imaginário popular, consequentemente, aumentando o consumo, e enquanto isso, Hollywood e as empresas lucravam.

Com as descobertas sobre seus malefícios, os cigarros pararam de fazer parte das grande produções e seus maços sofisticados passaram a conter imagens gráficas e alertas s sobre as consequências de seu uso.

Entretanto, o consumo de cigarros eletrônicos, cujo propósito seria controlar o tabagismo, vêm crescendo cada vez mais, inclusive na mídia. Na série Euphoria, uma das mais populares entre os jovens, não é dificil ver alguns dos personagens principais fazendo uso dos vaporizadores.

Mercado ilegal

O mercado dos cigarros eletrônicos funciona de forma totalmente ilegal no Brasil, o que impede os consumidores de saber o que estão inalando, além de não haver a possibilidade de responsabilização.

Alessandra Bastos, farmacêutica, ex-diretora da Anvisa e consultora da British American Tobacco (BAT), reforça a necessidade de maior vigilância. “Para que a regulamentação seja aumentada, é necessário que sejam implementadas regras sanitárias, para que haja maior transparência sobre seus conteúdos e riscos.”

Sobre o uso crescente entre os consumidores jovens, a especialista afirma que a utilização desses produtos é feita primeiramente por desinformação. "Eles desconhecem os riscos de inalarem produtos cuja precedencia não é informada, por conta de sua ilegalidade.”