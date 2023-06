ANS inclui tratamento de câncer de tireoide em planos de saúde

O câncer de tireoide é o tumor mais comum na região da cabeça e pescoço, afetando três vezes mais mulheres do que homens (foto: National Cancer Institute/Unsplash )

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou, na quarta-feira (31), a inclusão do tratamento de câncer de tireoide com mesilato de lenvatinibe no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Essa lista determina a cobertura assistencial obrigatória para os planos de saúde no Brasil. A partir do dia 3 de julho, os pacientes que não obtiveram sucesso com cirurgia e radioidoterapia terão direito a esse medicamento , conforme indicação médica.