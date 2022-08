Ex-BBB Aline Gotschalg faz alerta sobre câncer de tireoide

O câncer de tireoide tem excelente prognóstico, com taxa de cura de até 98% (foto: LUM3N/ Pixabay )

Manter a saúde requer atenção, cuidado e prevenção. Você sabia que é possível fazer o autoexame para detectar algo errado com a tireoide? A ex-BBB Aline Gotschalg, participante do BBB15, passou por uma cirurgia após ser diagnosticada com câncer de tiroide e usou as redes sociais para compartilhar seu quadro de saúde com os fãs. A médica do Hospital da Baleia, Isabela Sousa, cirurgiã de cabeça e pescoço, alerta que é possível o autoexame.