Como o câncer da tireoide está relacionado ao câncer de mama

Câncer de mama aumenta a chance de as mulheres desenvolverem câncer de tireoide e vice-versa (foto: Freepik/Divulgação)

O Julho Verde chama atenção para o câncer de cabeça e pescoço. É importante esclarecer alguns mitos que impedem a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, como o de que a mamografia causa câncer de mama.

A cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital da Baleia, Isabela Souza, explica que a radiação da mamografia não é capaz de causar câncer na tireoide. "Se você quiser, pode solicitar o protetor durante o exame, mas não deixe de fazer esse exame, que é extremamente importante para sua saúde", afirma.

De acordo com a médica, o câncer de mama tem relação com o câncer de tireoide, mas não é por causa da mamografia, e, sim, porque o câncer de mama pode aumentar a chance de as mulheres desenvolverem câncer de tireoide e vice-versa. "Os dois tipos são muito comuns em mulheres, por isso, a prevenção e o acompanhamento são muito importantes", explica Isabela.

Isso acontece, porque, segundo a cirurgiã, além de serem os dois tipos de cânceres mais comuns entre as mulheres, os hormônios da tireoide e os hormônios sexuais femininos, que interferem na mama, têm ligação. "Um acaba interferindo no outro. Sabe aquele vizinho, amigo intrometido, que um vai lá e cutuca o que não é dele? Então, é mais ou menos isso", afirma Souza.

Por isso, as mulheres que tiveram câncer de mama, e isso tem uma forte relação hormonal, vão ter também uma maior chance de ter câncer de tireoide, destacando a importância de manter um acompanhamento regular. "Lembro a vocês que a melhor forma de tratamento é prevenção do câncer, ou, no mínimo, diagnosticar eles de forma precoce", finaliza a médica.

* Estagiária sob a supervisão da editora Ellen Cristie