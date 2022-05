Dia Internacional da Tireoide: glândula regula todo o metabolismo

José Higino Steck, otorrinolaringologista especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, avisa que os nódulos na tireoide podem ser assintomáticos (foto: Cristina Pereira/Divulgação)

Além disso, as alterações anatômicas podem representar a presença de nódulos na tireoide. Cerca de 15% dos casos encontrados na população são diagnosticados durante exame clínico, ao apalpar do médico. Destes, em torno de 10% podem ser nódulos malignos. Esse índice pode subir quando o exame aplicado é a ultrassonografia. O câncer da tireoide é o quinto câncer mais comum em mulheres no Brasil.





A tireoide tem o formato de borboleta, está localizada no pescoço e “abraça” a traqueia. Todas as pessoas nascem e vivem com essa glândula. Ela produz os hormo%u0302nios triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4).



"Ninguém vive sem os hormônios tireoidianos, fundamentais para a regulaça%u0303o do metabolismo, condição essencial em todas as fases da vida: crescimento, fertilidade, reproduc%u0327a%u0303o, funcionamento intestinal, batimentos cardi%u0301acos, sono, racioci%u0301nio, memo%u0301ria, etc. Na ausência da tireoide - ou quando ela não funciona adequadamente - é necessária a reposição hormonal para equilíbrio do metabolismo", explica Higino. De acordo com o médico, algumas doenças da tireoide são autoimunes e outras têm causas desconhecidas. .

Câncer de tireoide

Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima para esse ano 13.780 novos casos de tireoide no Brasil (1.830 homens e 11.950 mulheres). A incidência é maior no sexo feminino devido a um tipo de câncer, o papilífero. Segundo José Higino Steck, não existe uma causa definida pra essa discrepância dos índices de casos, até porque não se conhece a causa do câncer de tireoide





O tratamento do câncer de tireoide pode ser cirurgia, terapias ablativas (ablação por radiofrequência) e, em alguns casos, a vigilância ativa, que pode ser usada em alguns casos específicos de tumor e em pacientes peculiares. "Consiste em apenas fazer seguimento, isto é, acompanhar o paciente com exames de ultrassom periódicos medindo o tamanho da lesão pra analisar se há crescimento”.

E os nódulos podem ser assintomáticos.





Sintomas

alteração de humor, desânimo, distúrbio do sono, pele seca, queda de cabelo, intolerância ao frio (sente mais frio do que o normal), edema de pernas e mãos, intestino preso etc. No hipertireoidismo: os sinais são opostos aos do hipotireoidismo. Podem apresentar agitação, irritabilidade, insônia, unhas quebradiças, intolerância ao calor (sente mais calor do que o normal), diarreia, taquicardia e tremor das mãos

Diagnóstico

Os médicos especialistas em endocrinologia e cirurgia de cabeça e pescoço podem avaliar pacientes com nódulos de tireoide. Em geral, o endocrinologista cuida da parte clínica e o cirurgião de cabeça e pescoço faz a cirurgia ou procedimentos na glândula tireoide

A ultrassonografia é o principal exame para avaliar nódulos de tireoide

Os exames de sangue (dosagem de TSH e T4) avaliam a função da tireoide, mas não os nódulos

Tratamentos

Alterações funcionais podem ser tratadas com medicamentos e alterações anatômicas podem precisar de cirurgia ou terapias ablativas (ablação térmica ou química).



Prevenção

Não existe nenhuma dieta ou cuidado especial que possa impedir o aparecimento de alterações na tireoide.





Hoje, 25 de maio, é o Dia Internacional da Tireoide . Tanta atenção dada a essa glândula se justifica: ela produz hormônios que são liberados na corrente sanguínea e levados a vários órgãos, e sua função mais importante é a regulação do metabolismo de todos sistemas do corpo humano.