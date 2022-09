Setembro Dourado: Santa Casa BH leva esperança a crianças e adolescentes

“Enquanto há vida, há esperança”. A frase que para alguns não passa de um clichê, é o lema de muitos pacientes que encaram o diagnóstico de uma doença oncológica e procuram viver intensamente. E quando se trata de crianças lutando contra o câncer, essa filosofia de vida, inconscientemente, acaba sendo colocada em prática no dia a dia. As crianças nunca deixam de sonhar. Por isso, durante a campanha do Setembro Dourado, o Grupo Santa Casa BH (GSCBH) vai realizar diversas atividades estimulando o sentimento de esperança em crianças e adolescentes que enfrentam a doença.





Alerta para os sintomas

Caracterizado por um grupo que engloba várias patologias, o câncer infantojuvenil já representa, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a primeira causa de morte (8% do total) por doença, entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. No biênio 2020-2022, o número de casos novos de câncer infantojuvenis esperados para o Brasil será de 4.310 casos novos no sexo masculino e de 4.150 para o sexo feminino. Esses números correspondem a um risco estimado de 137,87 casos novos por milhão no sexo masculino e de 139,04 por milhão para o sexo feminino.

De acordo com levantamento feito pela Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society), os tipos predominantes de cânceres pediátricos são leucemia (28%), sistema nervoso central (26%) e linfomas (8%). Apesar das estatísticas preocupantes, atualmente, em torno de 80% dos pacientes que são acometidos por esses tipos de câncer têm grandes chances de cura, se receberem o diagnóstico preciso e forem tratados em centros especializados, como é o caso do Grupo Santa Casa BH.









Leia também: É fundamental que os pais fiquem atentos aos sintomas. Palidez repentina e perda de energia, manchas roxas pelo corpo, aumento do volume abdominal com nódulos, perda de equilíbrio com quedas e contusões frequentes, perda de peso ou de habilidades já adquiridas, febre e dor de cabeça persistentes e alterações súbitas na visão são alguns dos sintomas mais comuns. De acordo com especialistas, os sinais são inespecíficos e semelhantes aos de outras doenças comuns da infância. Por isso, ao perceber qualquer tipo de alteração, a criança deve ser levada a uma consulta com o pediatra.Leia também: Talco da Johnson & Johnson vai parar na Justiça; seria causa de câncer?

