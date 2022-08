Santa Casa BH faz campanha de doações para reabrir leitos de CTI

Segundo o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, o financiamento coletivo foi a forma mais rápida que a instituição encontrou de devolver os leitos de CTI para os mineiros.“Os leitos que montamos de forma provisória têm impactado na realização de cirurgias eletivas e no financiamento do hospital, reduzindo as nossas receitas. Além disso, estamos deixando de atender mais de 200 pacientes por mês. Hoje, a sociedade está abraçando a Santa Casa BH e nos sentimos confortados com toda essa solidariedade.O valor arrecadado será utilizado não só na recuperação dos leitos, mas no sistema de climatização, em equipamentos e no mobiliário do andar. Devolveremos um CTI melhor do que já era, por isso, contamos muito com todos neste momento de retomada”, destaca Roberto Otto.