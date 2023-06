Balão gástrico deglutível associado a remédio emagrece mais, diz estudo

683

Associar medicamentos para emagrecer ao balão intragástrico deglutível pode causar efeitos colaterais, como náuseas e desconfortos abdominais (foto: Gerd Altmann/Pixabay)







Um novo estudo publicado pela revista científica Springer Link em maio, mostrou que o uso do balão gástrico deglutível juntamente com um remédio de emagrecimento resultou em uma perda de peso corporal mais significativa de pacientes com sobrepeso e obesos. De acordo com Fábio Miranda, pós graduado em cirurgia geral e endoscopia digestiva e especialista em procedimentos de emagrecimento minimamente invasivos, associar esses medicamentos para emagrecer ao balão intragástrico deglutível pode otimizar ainda mais o processo de emagrecimento dos pacientes, mas alerta que isso só deve ser feito sob orientação médica.





Efeitos colaterais

Miranda ressalta que os dois procedimentos podem causar pequenos efeitos colaterais, como náuseas e desconfortos abdominais, e reforça a importância de que o paciente faça uma avaliação juntamente de seu médico para entender a necessidade de fazer o tratamento associado entre balão e medicamento.

No procedimento minimamente invasivo de inserção do balão deglutível, o paciente engole uma cápsula com um gole de água. Já no estômago, essa cápsula que contém o balão dentro é preenchida com um líquido específico, tomando o formato de elipse.



“Todo o procedimento dura em média 15 minutos e, após 16 semanas, o balão é expelido naturalmente do organismo por meio das fezes”, pontua Fábio Miranda. Além disso, o balão conta com um programa de acompanhamento multidisciplinar por seis meses, aliado com equipamentos de alta tecnologia e inteligência artificial, para ajudar ainda mais o paciente e a equipe.