A relação entre uma alimentação equilibrada e a saúde do corpo é indiscutível. Além de fortalecer o sistema imunológico, uma boa dieta ajuda a combater a fadiga, aumenta a disposição diária e previne uma série de doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão e certos tipos de câncer. Importante também é o papel da alimentação na manutenção da saúde mental, na capacidade cerebral e no fortalecimento dos ossos, sem esquecer dos benefícios estéticos, como a obtenção de uma pele mais saudável e bonita.



Certos alimentos são capazes de potencializar uma pele mais jovem e radiante. Seguindo o conhecido ditado "você é o que você come", fica claro que o investimento em produtos dermocosméticos e procedimentos estéticos de ponta só faz sentido se acompanhado de uma alimentação consciente e balanceada. Isso inclui uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais, legumes, laticínios, carnes brancas e oleaginosas.



Segundo o biomédico, mestre em medicina estética e professor universitário, Thiago Martins, a hidratação é essencial. “A água não só hidrata o corpo, mas também ajuda na absorção de nutrientes e no processo de desintoxicação, essencial para manter a pele saudável.”



Entre as vitaminas que fazem a diferença, o biomédico destaca a vitamina A, fundamental para o crescimento e a renovação celular da pele. Ela é encontrada em alimentos de origem animal como fígado e ovos, e em vegetais como batata doce e cenoura. “A vitamina B também merece destaque, pois normaliza as funções da pele, tem ação cicatrizante e anti-inflamatória. Alimentos ricos em vitamina B incluem brócolis, peixes, ovos e carnes.”



Já a vitamina C, com propriedades antioxidantes, protege a pele contra danos dos radicais livres e é crucial na produção de colágeno. Thiago conta que frutas cítricas e vegetais como morangos e brócolis são excelentes fontes. Entre os minerais, o profissional destaca o selênio, por blindar a pele de inflamações e da radiação UV, e que é encontrado em frutos do mar, queijos e nozes, e o zinco, que auxilia na produção de novas células e colágeno e está disponível em carnes, feijões e cereais integrais.



É importante lembrar que a quantidade necessária de cada nutriente varia conforme idade, sexo e necessidades individuais de cada pessoa. “A consulta com um bom profissional da área e nutricionista é essencial para adequar a dieta às necessidades pessoais, garantindo não apenas a saúde como a beleza da pele e do organismo como um todo”.