Ao fazer as compras no supermercado, você já se deparou com dificuldades ao ler os rótulos das embalagens? Ou já parou para pensar na importância desse hábito? Essa é uma situação incomum entre os brasileiros. Pesquisa promovida pelo Datafolha alerta que o índice da população que não lê os rótulos dos alimentos chega a 48%. O tema passou a ganhar notoriedade desde o final de 2022, período em que as novas legislações (RDC 429/2020) e (IN 75/2020) entraram em vigor com o objetivo de fornecer ao público informações nutricionais mais claras e conscientes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu que os rótulos dos alimentos e bebidas devem informar de forma clara as composições de cada produto. Para isso, foi determinada a implantação do selo de alto teor na embalagem frontal, que indica o excesso de açúcar, gordura saturada e sódio.

Assim, ao se deparar com a frase “ALTO EM” no rótulo das embalagens, o consumidor deve manter a atenção redobrada, especialmente, se o objetivo é iniciar ou manter um estilo de vida saudável.

Para não erras e fazer escolhas assertivas, a nutricionista Adriana Zanardo, consultora da Jasmine Alimentos, dá dicas para antes, durante e depois das compras.

"Comer bem é necessário para quem busca uma vida mais equilibrada. Com um portfólio completo e sem lupa de alto teor, a Jasmine Alimentos busca facilitar uma alimentação mais saudável, impulsionando as pessoas durante esse caminho e inspirando-as a serem protagonistas de suas jornadas, independentemente de qual momento em que elas se encontram,” destaca o coordenador de marketing da empresa, Gustavo Camargo.

Livre de excessos

Confira as dicas da nutricionista Adriana Zanardo.

1- Antes das compras

Decidiu que hoje é o dia de ir às compras? Então, antes de encher o carrinho, verifique as dicas nutricionais:

Não vá ao supermercado com fome;

Planeje, minimamente, as refeições da semana;

Se possível, faça uma lista de compras;

Priorize os alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes preferencialmente da safra;

Na sequência, dê preferência por alimentos minimamente processados, que são aqueles que foram submetidos apenas a processos para serem embalados de forma segura, como arroz, feijão...

Depois, considere os alimentos prontos para consumo dos grupos de oleaginosas, sementes e cereais, como amêndoas, avelã, castanhas, chia, linhaça e aveia.

Com esses tópicos em mente você está pronto para o próximo passo.

2 - Durante as compras

Com a lista de compras em mãos, é hora de buscar as melhores opções para o cardápio da semana.

No caso dos produtos embalados, verifique a data de validade;

Em relação aos itens de refrigeração e produtos prontos para consumo, como derivados do leite, granolas, cookies, biscoitos e pães, é imprescindível a leitura da lista de ingredientes - prefira as opções livres de aditivos artificiais (corantes, conservantes, aromatizantes e adoçantes artificiais), farinhas e açúcares refinados e excesso de gorduras saturadas, principalmente nos casos de iogurtes.

Preste muita atenção à rotulagem frontal dos alimentos, indicando excesso de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio;

Se atente à quantidade de carboidratos de baixo valor nutricional (açúcar refinado, farinhas refinadas, maltodextrina, amido, entre outros). Evite produtos com essas características;

Se o supermercado for um lugar de sua confiança, é possível adquirir frutas, verduras e legumes higienizados, descascados e cortados que podem facilitar a rotina corrida, principalmente para aqueles alimentos que são consumidos diariamente;

Hoje em dia, é possível encontrar alimentos pré-cozidos ou cozidos sem aditivos artificiais e excessos de gordura saturada e sódio, como grão-de-bico e frango desfiado. Esses itens podem fazer parte das refeições diárias sem comprometer a saúde.

Vale também ter sempre por perto ingredientes/produtos que vão desde o café da manhã até a ceia, por exemplo, o wrap, alimento versátil que pode ser combinado de diversas formas, com queijo para o café da manhã, por exemplo, frango desfiado, cenoura ralada e creme de ricota para o almoço; ou shimeji e abobrinha combinado de salada de alface com tomate para o jantar;

Ovo, atum e sardinha são boas opções proteicas que vão bem em, praticamente, todas as refeições e possibilitam diversas combinações;

Frutas da safra como abacate fortuna/quintal, atemoia, banana-maçã, nanica e prata, caqui, figo, graviola, kiwi nacional e limão-taiti são bem-vindas ao cardápio;

As hortaliças também são opções nutritivas e muito saborosas, dentre elas, abóbora japonesa, abobrinha italiana, acelga, cará, cebolinha, chicória, chuchu, gengibre, quiabo, repolho, rúcula, salsa e tomate;

Atenção: no lugar do arroz, é possível fazer substituições assertivas utilizando como base todos os tipos batatas, mandioca, mandioquinha, inhame, milho e quinoa, por exemplo.

3 - Depois das compras

Agora que já fez as compras do mês, é hora de armazenar os alimentos de forma correta.

- É importante entender que tudo o que não for refrigerado precisa ser armazenado em ambiente seco e arejado. Já os alimentos/produtos refrigerados, precisam permanecer na geladeira. Para isso, utilize todos os recursos do seu refrigerador:

Compartimento extrafrio: ideal para alimentos que precisam estar bem refrigerados sem congelar. Exemplo: laticínios e sobras de alimentos;



Prateleira superior: espaço adequado para armazenar produtos frágeis à queda da temperatura, como sobremesas, frios, patês, manteigas e carnes refrigeradas in natura;



Prateleira intermediária: excelente para acondicionar alimentos em potes com tampas que serão consumidos rapidamente. Exemplos: carnes em fase de descongelamento, bolos, tortas e ovos em recipientes apropriados sem higienizá-los;



Prateleira inferior: utilize para frutas sensíveis à temperatura ambiente. Podem ser colocadas em vasilhas ou sacos plásticos adequados;

Gavetas: perfeitas para armazenamento de vegetais e hortaliças. Vale armazenar os alimentos em sacos plásticos limpos com pequenos furos para facilitar a circulação de ar e minimizar a deterioração;



Porta: é a área que mais sofre com variações de temperaturas. Devem ser armazenados apenas alimentos que aguentem essa variância, como geleias, sucos industrializados, molhos, temperos e água.

Xepa em casa

Depois de armazenar e consumir seus produtos saudáveis, é hora de aproveitar os itens que sobraram na geladeira para inovar nas refeições. Sabe aquele frango assado do almoço de domingo? Desfie, misture com creme de ricota e coloque como recheio do wrap ou complemento do pão ou biscoito de arroz sem glúten.

Sobrou muito arroz? Complemente com brócolis, cenoura, cheiro verde e queijo parmesão para um arroz de forno nutritivo. Além disso, também é possível congelar as sobras para serem utilizadas em um segundo momento.