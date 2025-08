Veja momento do acidente que matou oito e feriu três em rodovia em Minas

Registros de uma câmera de segurança gravaram o momento do grave acidente que matou oito pessoas e deixou três pessoas feridas em uma rodovia em Guaxupé (MG), no Sul do estado, na noite desse domingo (3/8). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente aconteceu na BR-491, mas registros dos bombeiros apontam que a fatalidade aconteceu na BR-146.

As gravações mostram que, às 22h22, a moto envolvida no acidente seguia no sentido Muzambinho quando foi atingida pelo Vectra, nas proximidades do Motel Hudson Guaxupé.

Acidente matou oito pessoas e a única sobrevivente foi uma criança de 12 anos. Divulgação/Corpo de Bombeiros

A colisão causou uma explosão de luz e um Palio Weekend, que seguia atrás da moto, foi atingido pelo Vectra. Uma van que trafegava na via também se envolveu no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), de cinco ocupantes do Vectra, quatro pessoas morreram e uma criança de 12 anos foi encontrada consciente e presa às ferragens. Os pais dela, de 41 e 38 anos, uma irmã de 17 anos e um irmão de 8 morreram, conforme a Polícia Militar.

O menino de 12 anos foi desencarcerado das ferragens em estado grave, em choque, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o resgatou à Santa Casa de Guaxupé.

Conforme os registros, os dois ocupantes da moto, um casal de 18 e 19 anos, e o motorista e o passageiro do Palio Weekend, de 46 e 50 anos, morreram no acidente.

De acordo com o Tenente Pereira, reponsável pela ocorrência no 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Guaxupé, a moto atingida estava acompanhada de um grupo de motos, que não foram atingidas. Uma das ocupantes do grupo de motos, de 19 anos, foi prestar socorro às vítimas do Vectra quando foi atropelada por uma van que trafegava pela via. Ela foi socorrida em estado grave à Santa Casa de Guaxupé.

Segundo as imagens, o local estava iluminado no momento do acidente. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre as investigações das causas do acidente e a reportagem aguarda retorno.