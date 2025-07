Operação da PF mira em grupo que atacou banco no Sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (24/7) a Operação Fênix, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em ataques armados coordenados contra instituições financeiras, modalidade conhecida como “Domínio de Cidades” e responsável pelo ataque a banco ocorrido em 8 de abril deste ano, em Guaxupé (MG), no sul do estado.

As investigações começaram depois do violento ataque ocorrido na madrugada do dia 8 de abril de 2025, quando criminosos armados invadiram a agência da Caixa Econômica Federal em Guaxupé (MG). Divididos em grupos com funções específicas, cerca de 20 criminosos atacaram simultaneamente a sede da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, para impedir a reação das forças de segurança. Enquanto isso, outra equipe utilizou explosivos de alto poder destrutivo para acessar o cofre da agência.

Durante a ação, os bandidos empregaram armamentos de grosso calibre, veículos e artefatos explosivos, levando aproximadamente R$ 2 milhões em dinheiro e joias empenhadas. Na ocasião, um policial militar ficou ferido e um suspeito foi preso em flagrante.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos dois suspeitos armados com fuzis fazendo disparos para o alto na calçada próxima ao banco, além do som das explosões. Nesta fase da investigação, o núcleo do grupo criminoso está sediado em Campinas (SP). A apuração começou por meio da quebra dos sigilos telefônico e telemático de um dos suspeitos.

Na operação deflagrada nesta quinta, a PF cumpre nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Sumaré e Hortolândia, todos expedidos pelo Juízo Federal de Passos (MG). A ação conta com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Segundo o delegado responsável, Diego Bruno todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e as investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos na organização criminosa. Os materiais apreendidos passarão por perícia técnica e os crimes apurados incluem organização criminosa, roubo majorado e uso de explosivos.