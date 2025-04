Policial militar ficou ferido durante ataques de Guaxupé

O quartel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a sede da Guarda Municipal de Guaxupé também foram alvo dos ataques armados nesta terça-feira (8/4) no município do Sul de Minas. Um policial militar ficou ferido durante o ataque. Durante a madrugada, criminosos em pelo menos cinco veículos bloquearam vias da cidade e explodiram uma agência de banco.

Segundo a Polícia Militar, os ataques ao quartel e à Guarda Municipal aconteceram ao mesmo tempo em que a agência bancária da Caixa foi invadida. Um policial militar estava no quartel e ficou ferido em uma das mãos por estilhaços de vidro da entrada da sede. Os tiros também danificaram as paredes da agência.

Conforme registro policial, os suspeitos dispararam armas de fogo e usaram explosivos para invadir a agência bancária, na Avenida Doutor João Carlos, no Centro da cidade, à 1h45.

Vídeos em redes sociais mostram pelo menos dois suspeitos com armamento pesado dando tiros para o alto na área da calçada. Ouvem-se também explosões.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o valor roubado da agência. A perícia da Polícia Federal é aguardada na agência.

A PM informou que a busca pelos envolvidos no crime está sendo feita pelos policiais militares da 18ª Região de Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais do BOPE, e do Comando de Aviação do Estado.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Guaxupé para mais informações e segue no aguardo.

Matéria em atualização