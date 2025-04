Batida entre carro e caminhão mata três pessoas na BR-040

Um acidente de um caminhão e um carro deixou ao menos três mortos no início da manhã desta terça-feira (8/4), na BR-040, em Ouro Preto, Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu próximo ao Mirante da Serra no sentido Rio de Janeiro. Os três mortos estão retidos no veículo de passeio. Ainda não se sabe o estado de saúde do motorista do caminhão.

Com o impacto, houve vazamento de óleo na pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rabecão da Polícia Civil e a concessionária da BR-040 foram mobilizados para atender a ocorrência, juntamente com o Corpo de Bombeiros.

O trecho segue com desvio de faixa no sentido Juiz de Fora, com sinalização reforçada para orientar os motoristas. "A EPR Via Mineira pede atenção redobrada aos usuários que trafegarem pela região", divulgou a concessionária.

O trânsito na região é complicado e não há previsão de normalização do fluxo.