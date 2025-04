Vídeo: Chiquinha da Carreta Furacão apanha; Chaves e Quico tentam ajudar

A passagem da Carreta Furacão por Santa Cruz de Minas, na Região Central do estado, na noite do último domingo (6/4), foi marcada por uma confusão que viralizou nas redes sociais. Isso porque uma pessoa caracterizada como a personagem Chiquinha acabou apanhando de uma mulher que se irritou após ser “convidada” a se retirar do veículo.

A passageira estaria consumindo bebida alcoólica no interior da carreta, o que não é permitido pela organização do passeio. Ela se recusou a parar de beber e também não quis deixar a carreta — o que levou ao embate com a personagem que havia pedido para ela se retirar.

Um dos vídeos que circula nas redes sociais mostra o momento da briga. Nele, outros dois integrantes, caracterizados como Chaves e Quico, tentam separar a confusão. Após o episódio, o passeio seguiu normalmente. As informações são do portal Pop News.