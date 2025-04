Idoso é preso depois de mostrar órgão genital para colega de trabalho em BH

Um idoso de 64 anos foi preso depois de mostrar o órgão genital e se masturbar para uma colega de trabalho em um prédio do Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (7/4). A vítima filmou o assédio.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a mulher, de 26 anos, bastante abalada. Segundo registros, os dois trabalham no mesmo estabelecimento e ela pediu que ele roteasse a internet do telefone para que ela pudesse solicitar uma corrida com carro de aplicativo.

Conforme o relato da vítima, o suspeito pediu que ela abrisse as pernas, retirou o órgão genital das calças e começou a se masturbar. A vítima filmou toda a ação do homem e apresentou as gravações à guarnição.

O idoso fugiu a pé em direção à Avenida Prudente de Morais e foi encontrado pelos policiais a alguns quarteirões de distância. Ele admitiu ter mostrado o órgão à vítima, mas afirmou que a autora do assédio era ela.

Na versão do idoso, a mulher tentou o convencer a sair com ela por dinheiro e teria pedido que ele mostrasse o órgão a ela. De acordo com ele, a vítima começou a filmá-lo, dizendo que não mostraria para ninguém.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Mulheres para providências legais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

