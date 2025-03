MG: agente de endemias é assediada durante fiscalização

Um homem de 26 anos foi preso nessa terça-feira (18/3) suspeito de importunar sexualmente uma agente de combate a endemias em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. O crime ocorreu enquanto a profissional realizava fiscalização contra a dengue.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a agente relatou que, inicialmente, foi bem recebida pelo morador e não se sentiu ameaçada. O suspeito respondeu a todas as perguntas e permitiu que ela averiguasse o quintal em busca de focos do mosquito Aedes aegypti.

No entanto, ao preencher uma ficha na parte de trás de uma porta, a vítima se virou e flagrou o suspeito se masturbando. O homem a agarrou, mas ela conseguiu se soltar e fugir. Durante a fuga, tropeçou em uma escada, porém conseguiu acionar a PMMG.

Os policiais foram até a casa do suspeito, que confirmou a importunação sexual e afirmou que desejava se desculpar com a vítima. Diante do relato da agente e da confissão do homem, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Mato Dentro.