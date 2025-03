Ator de ‘As branquelas’ chega à capital mineira: ‘BH é nóis’

O ator norte-americano Marlon Wayans, conhecido pelo sucesso “As branquelas” (2004), aterrissou em Belo Horizonte nessa terça-feira (18/3). O propósito de sua vinda à capital do estado é sua namorada belo-horizontina, Camila Gomes, cantora conhecida pelo nome artístico Ruby.

O casal compartilhou nas redes sociais um vídeo do astro usando um boné do Atlético, com a legenda “Ele com cara de malvadão, mas é meu amorzinho”. A gravação foi feita dentro de um carro, na saída do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Na postagem, compartilhada nos stories do Instagram, a cantora diz: “Chegamos em BH. BH é quem? BH é ‘nóis’!”.

Marlon Wayans

Nascido em Nova York, Marlon Wayans é ator, comediante, produtor e roteirista, conhecido por suas diversas parcerias com o irmão Shawn Wayans, com quem estrelou o seriado "Dupla do barulho" e os filmes "Vizinhança do barulho", "Todo mundo em pânico", "Todo mundo em pânico 2", As branquelas" e "O pequenino".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata