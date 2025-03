Pedro Pascal dança funk em comercial de fones de ouvido

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Apple lançou, nesta terça-feira (18/3), um curta metragem de divulgação dos AirPods 4 com cancelamento de ruído ativo. O vídeo é protagonizado pelo ator Pedro Pascal, que aparece dançando funk nas imagens. A música do vídeo é “Perfect” de Sam i (com Tropkillaz, Bia e MC Pikachu), com um trecho em português.

Chamado de “Someday”, o curta mostra um homem em uma jornada emocional de seguir em frente após um término. Quando o homem aflito inicia seus fones de ouvido, o mundo se transforma: a paleta fria e invernal se transforma em uma paisagem de sonho vibrante, e tudo e todos se tornam parte da música.

Em um ponto, Pascal tem uma experiência extracorpórea: ouvindo música em seus fones de ouvido, ele tem uma visão de seu eu mais leve e feliz. Conforme ele se move entre os mundos contrastantes de desgosto e esperança, sua perspectiva muda — e ele se junta a danças em grupo de flash-mob em meio a uma paisagem colorida, com chuva de pétalas de flores.

O curta é dirigido por Spike Jonze, conhecido por seus trabalhos em “Ela” e “Jack-Ass”. O AirPods 4 foi lançado em setembro do ano passado e é um dos principais gadgets da marca.