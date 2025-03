Ator da Marvel confessa ter estrangulado ex-namorada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Jonathan Majors, conhecido por viver o vilão Kang, O Conquistador na Marvel, admitiu ter estrangulado a ex-namorada Grace Jabbari em uma gravação de áudio divulgada pela revista Rolling Stone nessa segunda-feira (17/3). A conversa entre o ex-casal foi capturada por Jabbari em setembro de 2022, após uma briga.

O ator da Marvel estava morando com Jabbari em Londres enquanto ele filmava a segunda temporada da série “Loki” quando ele teria ficado bravo com Jabbari e a agredido. De acordo com uma ação civil movida pela ex-namorada, Majors a jogou em um carro, a arrastou para dentro de casa e a estrangulou.

A gravação mostra Jabbari confrontando Majors sobre o ataque nos dias seguintes. "Estou envergonhado de ter… Eu nunca [fui] agressivo com uma mulher antes. Eu nunca agredi uma mulher — eu agredi você”, diz o ator.

Você sabia que existem heróis e vilões da Marvel e da DC que são brasileiros? Confira nesta galeria quais são os principais nomes e quais suas características. Montagem Flipar Kuhrra Daizonest (Marvel) - O nome é bem difícil e nem parece ser de um personagem brasileiro, não é mesmo? Divulgação Ele é um curandeiro em uma região pobre do Brasil e tem como destaque ser vilão do personagem Wolverine, um dos mais famosos e poderosos da Marvel. Divulgação Allegra Garcia (DC) - Uma das personagens brasileiras mais complexas e interessantes dos quadrinhos. Divulgação Ela nasceu na Amazônia e foi criada nas favelas do Rio de Janeiro. Ela tem como habilidade direcionar os raios ultravioletas do Sol no seu inimigo, além de controlar espectros. Divulgação Capitã Brasil (Marvel) - Uma personagem que tem como destaque o fato de seu nome e sua vestimenta serem totalmente voltados ao Brasil. Divulgação Apesar de não ser forte ou algum ser relevante, ela está no universo Marvel. Seu poder é realizar uma “dança hipnótica” que, inesperadamente, termina em um “ataque sônico”. Reprodução/Disney XD Jaguar 2 (DC) - Seu nome é Maria Concepcion de Guzman. Ela é uma estudante do Rio de Janeiro que toma a decisão de morar fora do país, no caso nos Estados Unidos. Divulgação Maria tem como habilidade se transformar em uma criatura humanoide felina muito forte e intensa. Divulgação Mancha Solar (Marvel) - Este é provavelmente o vilão brasileiro mais reconhecido do universo de super-heróis. Divulgação Sem surpreender muita gente, Roberto da Costa era um jogador de futebol antes de seus poderes (absorção e uso da energia solar) aparecerem e se tornarem parte do personagem. Divulgação Capoeira (DC) - Aqui temos um personagem que não tem nenhuma habilidade ou superpoder. Divulgação A questão é que ele é muito hábil na capoeira, e isso faz com que ele tenha uma ligação com o Brasil e consiga usar os movimentos para enfrentar os seus adversários. Divulgação A Conjuradora (Marvel) - O seu nome verdadeiro é Nina e "A Conjuradora" é a forma como ela quer ser chamada quando está em combate. Divulgação Ela tem personalidade forte e foi introduzida na história Doctor Strange and the Sorcerers Supreme #1. Divulgação José Hernandez (DC) - Quem acompanha as histórias da Liga da Justiça sabe que existem diversos Lanternas Verdes e um deles é brasileiro, sendo sua história bem interessante. Divulgação José Hernandez representou o Brasil ao aceitar a missão de guardião do Anel do Poder logo após encontrar Tagin Sur fragilizado e perto de morrer. Divulgação Paragon (Marvel) - Ela foi encontrada em uma aldeia indígena e então sequestrada pelo cientista Niles Van Roekel. Divulgação Depois disso, ela mudou sua vida já que se transformou em uma ciborgue. Apesar de ser pouca conhecida da maioria do público, é extremamente forte. Seus poderes são: superforça, supervelocidade e a capacidade de se teletransportar. Divulgação Fogo (DC) - Mais um personagem brasileiro que tem contato e sabe usar muito bem o fogo/energia quente. Divulgação Seu nome é Beatriz Bonilla da Costa e ela nasceu em uma aldeia indígena amazônica. Seus poderes (voar e controlar as chamas) apareceram depois que ela foi atingida por uma explosão. Divulgação Voltar Próximo

"Porque eu disse algo sarcasticamente, na sua frente?" , questiona a então namorada. “Bem, claramente, é mais do que isso", responde o homem. "Algo dentro de você", sugere Jabbari. "Sim, indo em sua direção", concorda Majors, antes do fim da gravação.

Os advogados das duas partes não comentaram o áudio.

Relembre o caso

A briga teria começado em 2022, quando Majors ficou chateado por Jabbari ir a um pub com um amigo e tê-lo levado para casa. O conflito continuou nos dias seguintes, com o ator chegando a admitir que tinha um temperamento forte e que esperava que a namorada se mantivesse nos padrões de Michelle Obama para apoiá-lo.

Em 20 de setembro de 2022, ocorreu a agressão admitida pelo ator. De acordo com o processo, Majors empurrou Jabbari “com tanta força que machucou seu traseiro". Ela tentou sair de casa, mas ele supostamente "pegou Grace no ar e a jogou contra o capô do carro".

Ela tentou chamar por socorro, mas ele deu uma chave de braço e tapou sua boca para que ela não gritasse. O processo diz ainda que Majors trouxe Grace de volta para casa e segurou suas mãos em volta do pescoço dela, afirmando que queria matá-la, batendo a cabeça dela no chão enquanto a estrangulava.

Depois, ele pediu para que Grace não fosse ao hospital. “Temo que você não tenha perspectiva do que pode acontecer se você for ao hospital. Eles farão perguntas a você e como eu não acho que você pode realmente nos proteger, isso pode levar a uma investigação, mesmo se você mentir e eles suspeitarem de algo”, diz uma mensagem enviada pelo ator.

Majors nunca se desculpou publicamente por seu comportamento em relação às ex-namoradas e negou ter abusado fisicamente de mulheres. Em uma entrevista ao Good Morning America, em abril de 2024, ele disse que, embora ele possa não ter sido o “melhor namorado da época”, ele insistiu que “nunca havia batido em uma mulher”.

Em 2024, Jonathan Majors foi considerado culpado por agressão imprudente em terceiro grau e assédio. Ele foi condenado a frequentar um programa de assistência de violência doméstica. Após a condenação, ele foi demitido da Disney. O ator participou do filme “Homem Formiga e a Vespa: quantumania” e de duas temporadas da série “Loki”.