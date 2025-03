Baby do Brasil se defende após fala sobre abuso sexual: ‘Fora de contexto’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de ser criticada por uma fala em um culto, a cantora Baby do Brasil publicou, nesta sexta-feira (14/3), um vídeo dizendo que foi mal interpretada durante sua pregação. Segundo a artista, que também é pastora, ela se referia ao “perdão bíblico” quando pediu aos fiéis vítimas de abuso sexual para que perdoassem seus agressores.

“Creio que ficou bem claro, que o perdão a que me refiro não inocenta ninguém do seu erro, nem da impunidade, nem isenta de justiça qualquer tipo de crime. É claro que eu jamais defenderia abusadores de qualquer espécie, pois eu sou contra qualquer tipo de abuso!”, escreveu em seu perfil no Instagram.

“Agora todos podem comprovar pela minha própria boca, sobre o que eu disse em um culto, a respeito do perdão espiritual e profundo, que nos liberta dos gatilhos emocionais e traumas, que carregamos por consequência dos mesmos. Culto esse aberto para todas as pessoas que foram buscar o amor de Deus”, continuou.

Em outro trecho, Baby diz que não é homofóbica e que respeita a “opção sexual” de cada um. “Entrego nas mãos de Deus todas as acusações e todos os cortes de vídeos, falas e etc, descontextualizados, que possam confundir ou causar interpretações equivocadas ou distorcidas. E a todos, que não haviam entendido a minha fala, e me atacaram, sinceramente, estão perdoados em nome de Jesus”, finaliza.

O artista Esh-El (@esheffects) criou imagens em que, usando inteligência artificial, transforma Keanu Reeves em vilões consagrados do cinema. Veja seis personagens Aqui, o ator aparece como o poderoso Magneto, da franquia dos X-Men. Divulgação Esh-El O astro também se torna Loki, irmão do herói Thor, na fábula nórdica que se transformou em sucesso da Marvel. Divulgação Esh-El Aqui, um dos maiores vilões de Batman, Coringa também tem Keanu Reeves por trás da aparência ameaçadora. Divulgação Esh-El E que tal Keanu Reeves como Ra's Al Ghul, o homem que treinou Bruce Wayne e se voltou contra o herói Batman? Divulgação Esh-El Aqui, mais uma criação da Inteligência Artificial em qhe Keanu Reeves vira um vilão famoso do universo dos super-heróis . Ele se torna o Flash Reverso. Divulgação Esh-El E aqui ele ganha os ares de Sinestro, o inimigo do Lanterna Verde Divulgação Esh-El Keanu Charles Reeves é um dos atores mais queridos do público. Conheça a sua história que envolve glória, mas também sofrimento e persistência. Keanu nasceu em Beirute, no Líbano, em 2/9/1964. É filho da figurinista britânica Patricia Taylor e do geólogo Samuel Reeves Jr, americano de origem chinesa. Arquivo Pessoal O pai de Keanu, Samuel, viajava muito a trabalho e, numa das viagens, não voltou mais ao Líbano, abandonando a família. Samuel foi preso por tráfico de heroína no Havaí. Keanu só voltou a vê-lo quando já era adulto, e até famoso. Reprodução twitter Para pagar as contas, a mãe de Keanu chegou a trabalhar como stripper em boates. Keanu sempre esteve ao lado dela. Recentemente, no Instagram, ela publicou: "Uma mãe é sua primeira amiga, melhor amiga, eterna amiga" Reprodução Youtube Quando Keanu tinha 12 anos, a mãe se mudou com ele e a irmã de Keanu, Kim, para Nova York. Patricia casou-se com Paul Aaron, diretor de teatro, e a família foi para o Canadá. Todos adquiriram cidadania canadense. reprodução instagram - arquivo pessoal O casamento durou um ano, mas Paul é o padrasto adotado como pai pelo ator. Reprodução site www.worldation.com Em 1986, aos 22 anos, após sucesso no teatro do colégio, Keanu foi para os EUA e atuou em filmes para adolescentes. Sempre aparentou menos idade. Conseguiu, então, o papel de Tod Higgins, em "Parenthood" (1989), de Steve Martin. divulgação Keanu Reeves tornou-se amigo de River Phoenix, com quem atuou em "Garotos de Programa" (1991). A morte de River por overdose abalou muito o amigo. Divulgação O primeiro grande sucesso de Keanu Reeves foi "Velocidade Máxima" (1994), com Sandra Bullock. No ano seguinte, ele foi eleito pela revista People uma das 50 pessoas mais lindas do mundo. Reprodução IMDb Atualmente, ele se destaca como John Wick, assassino de aluguel, aposentado, que volta à ativa. O primeiro filme foi lançado em 2014 e o quarto em março de 2023. Reprodução de Instagram Conhecido pelas cenas de ação e tiroteios frenéticos, o astro também já se aventurou no romance. Em ‘Com Quem Será?‘, de 2018, ele faz par romântico com a veterana Winona Ryder (de “Os Fantasmas Se Divertem” e “Stranger Things”). divulgação Em 2001, Keanu sofreu a perda de Jennifer Maria Syme, atriz e assistente de produção. Eles tiveram um relacionamento discreto (estilo do ator). A filha deles, Ava, tinha morrido em 1999 no ventre da mãe. domínio público Jennifer morreu num acidente (foto). Ela dirigia sob efeito de álcool e cocaína, após festa na casa de Marilyn Manson. Reprodução de TV As mortes de Ava e Jennifer abalaram Keanu profundamente. Era comum ele ser fotografado em momentos de reflexão, pelas ruas e em bancos de praça, com uma aparente solidão. Reprodução de Internet / Autor Desconhecido Em 2/9/2010, dia em que fazia 46 anos, foi flagrado sozinho, sentado numa mureta, com um café e um cupcake com velinha de aniversário. Reprodução de Internet / Autor Desconhecido Somente em 2022, Keanu apareceu em público com seu novo amor, assumindo a relação com a artista plástica Alexandra Grant, que mantém cabelos brancos e foge do padrão de beleza de Hollywood. Reprodução Youtube Zappeando Outro drama na vida de Keanu foi a doença da irmã Kim. Ela teve leucemia e quase morreu. reprodução twitter Sensibilizado com a luta de Kim (na foto, com ele, na infância), Keanu criou uma fundação para financiar pesquisas sobre câncer e auxiliar pessoas doentes. arquivo pessoal Desde 2005, Keanu tem uma estrela na Calçada da Fama em Los Angeles. Commons wikimedia Apesar da fama, Keanu procura levar uma vida normal. Já foi visto várias vezes, por exemplo, andando de metrô. Reprodução Internet Em 2022, uma fã postou nas redes sociais que Keanu foi à festa do seu casamento, no salão de um hotel na Inglaterra. O noivo havia abordado Keanu, mais cedo, e convidado o ator para o evento. E ele apareceu! reproduçao redes sociais Na mesma época, ele deu atenção a um garoto num aeroporto. O jovem lhe pediu autógrafo após um voo de Londres para Nova York. reprodução redes sociais Recentemente, ele mandou personalizar camisetas e distribuiu para os dublês do filme "John Wick 4", mostrando o número de vezes em que cada um "morreu" no filme. Reprodução/Youtube Voltar Próximo

Na última segunda-feira, a cantora e pastora participou de uma pregação em uma famosa casa de shows de São Paulo, intitulada “Frequência com Deus”. Ao lado do amigo e dono da boate, Baby cantou músicas gospel em meio aos discursos religiosos. Em um momento, ela pediu para que os fiéis se livrassem de todos os sentimentos ruins e perdoassem aqueles que praticaram o mal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!”, disse a cantora.

“Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!”, continuou. O trecho rendeu diversas críticas à artista.