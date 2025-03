Baby do Brasil pede para vítimas de abuso sexual perdoarem seus agressores

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Baby do Brasil pediu, durante um culto na última segunda-feira (10/3), para que vítimas de abuso sexual perdoem seus agressores. A pastora participou de uma pregação em uma famosa casa de shows de São Paulo, intitulada “Frequência com Deus”.

Ao lado do amigo e dono da boate, Baby cantou músicas gospel em meio aos discursos religiosos. Em um momento, ela pediu para que os fiéis se livrassem de todos os sentimentos ruins e perdoassem aqueles que praticaram o mal.

“Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!”, disse a cantora.

“Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!”, continuou. O trecho rendeu diversas críticas à artista.

“Isso que Baby do Brasil diz me parece criminoso. Achei tudo isso um absurdo. Tem que perdoar p***a nenhuma”, escreveu um perfil nas redes sociais. “Como se não bastasse toda a violência que mulheres sofrem dentro de casa, nas ruas, e em todos os lugares, vem a Baby do Brasil, que se diz altamente conectada com Deus, dizer que as mulheres que sofrem abuso sexual devem perdoar, mesmo que seja de familiares... Que absurdo!”, criticou outro.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil, mas não teve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.

