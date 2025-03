Ator de ‘Crepúsculo’ paga R$ 7,5 milhões em dívidas de desconhecidos

Paul Mescal é um dos atores com maior destaque na atualidade por protagonizar o filme "Gladiador 2". Após sucesso nos cinemas, o filme pode ser visto no streaming: Amazon Prime Vídeo, Apple TV e Google Play. divulgação/Paramount Pictures

Ele já havia ganhado destaque internacional ao protagonizar a minissérie "Normal People" (2020), papel que lhe rendeu o BAFTA de Melhor Ator em Televisão, além de indicações ao Emmy e Critics' Choice. Em 2023, foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em "Aftersun". Divulgação

Nascido em 2 de fevereiro de 1996, em Maynooth, Irlanda, Mescal iniciou sua carreira no teatro em Dublin após se formar em 2017, estreando nas telas em 2020 com o curta "Drifting".

Recentemente, durante a estreia de "Gladiador II" no Reino Unido, Mescal encontrou Charles III. Questionado sobre o encontro, afirmou que, sendo irlandês, conhecer o rei britânico "não estava nas prioridades". Isso visto como uma espécie de esnobada no monarca. reprodução/youtube

Assim como Paul Mescal, outros atores irlandeses têm se destacado em Hollywood. Veja astros e estrelas que têm reconhecimento de seu talento no telão reprodução/youtube variety

COLIN FARRELL - Dublin, 31 de maio de 1976 - Começou a carreira em 1997 com o filme Drinking Crude. Ganhou projeção com Minority Report (2002). Ganhou o Globo de Ouro em 2009 por In Bruges. Brilhou em The Banshees of Inisherin (2022), conquistando o Globo de Ouro. Atraiu elogios por interpretar Pinguim na série de TV. wikimedia commons Gage Skidmore

LIAM NEESON - Ballymena, 7 de junho de 1952 - Iniciou a carreira no teatro em 1976 antes de migrar para o cinema. Ficou famoso com A Lista de Schindler (1993), indicado ao Oscar de Melhor Ator, e depois em Busca Implacável (2008). Recebeu o Prêmio Volpi Cup no Festival de Veneza por Michael Collins (1996). Wikimedia Commons Georges Biard

CILLIAN MURPHY - Douglas, 25 de maio de 1976 - Estreou em 1996 no teatro e conquistou reconhecimento no cinema com Extermínio (2002). Ganhou Oscar pela atuação em Oppenheimer (2023). É amplamente premiado no teatro e televisão, incluindo o Irish Film & Television Awards por Peaky Blinders. Maximilian Bühn/Wikimedia Commons

PIERCE BROSNAN - Navan, 16 de maio de 1953 - Começou na televisão no início dos anos 1980, mas foi com 007 Contra GoldenEye (1995) que alcançou fama mundial. Também brilhou em Mamma Mia! (2008). Recebeu o Globo de Ouro por sua performance em The Matador (2005). Sebaso wikimedia commons

BRENDAN GLEESON - Dublin, 29 de março de 1955 - Ator tardio, Brendan iniciou sua carreira em 1989. Foi aclamado por O General (1998) e por seu papel em In Bruges (2008), ganhando prêmios Irish Film & Television. Também se destacou em Os Banshees de Inisherin (2022). reprodução Os Banshees de Inisherin

DOMHNALL GLEESON - Dublin, 12 de maio de 1983 - Filho de Brendan Gleeson, Domhnall começou no teatro em 2001 e depois migrou para o cinema. Ele brilhou em Questão de Tempo (2013) e na saga Star Wars (2015–2019). Foi indicado ao BAFTA por Brooklyn (2015). Gage Skidmore wikimedia commons

JONATHAN RHYS MEYERS- Dublin, 27 de julho de 1977 - Ganhou notoriedade com Velvet Goldmine (1998) e Match Point (2005). Venceu o Globo de Ouro por Elvis (2005) e foi indicado ao Emmy pelo mesmo trabalho. - Elen Nivrae wikimedia commons

AISLING BEA - Kildare, 16 de março de 1984 - Começou como comediante em 2010 e depois conquistou papéis no cinema e televisão. Destacou-se em This Way Up (2019) e Living with Yourself (2019). Ganhou o BAFTA pela série que coescreveu. mattbuck wikimedia commons

NIAMH ALGAR - Mullingar, 28 de junho de 1992 - Iniciou a carreira em 2011 e ganhou projeção por Calm with Horses (2019) e Ressurection (2022). Foi indicada ao BAFTA Rising Star em 2021 e venceu prêmios do cinema independente. WelcomeScreenUK wikimedia commons

CHRIS O'DOWD - Boyle, 9 de outubro de 1979 - Mais conhecido por sua veia cômica. Estreou em 2003 e ficou famoso por Missão Madrinha de Casamento (2011) e The IT Crowd (série). Recebeu um Emmy Internacional por State of the Union (2019). Gordon Correll - wikimedia commons

Agora três artistas de renome que, embora não tenham nascido na Irlanda, são filhos de irlandeses e por isso têm a nacionalidade do país. ronan darby pixabay

SAOIRSE RONAN - Bronx, Nova York, 12 de abril de 1994 - Criada na Irlanda, filha de pais irlandeses, Saoirse começou a atuar em 2003, mas seu grande momento foi em Desejo e Reparação (2007), com indicação ao Oscar com apenas 13 anos. Outras atuações marcantes incluem Lady Bird (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), pelos quais concorreu ao Oscar. Martin Kraft wikimedia commons

MICHAEL FASSBENDER - Heidelberg, Alemanha, 2 de abril de 1977 - Criado na Irlanda, filho de pais irlandeses, iniciou carreira em 2001. Destacou-se em Shame (2011) e 12 Anos de Escravidão (2013), recebendo indicações ao Oscar por este último. Também é conhecido pela saga X-Men, em que interpreta Eric/Magneto. Wikimedia Commons Gage Skidmore