Podcast 'Divirta-se' reestreia com Sérgio Hinds d'O Terço

Depois de quase dois anos de hiato, o podcast Divirta-se, do Estado de Minas, volta formatado nesta terça-feira (11/3), às 14h, no canal de Youtube do Portal Uai. Com apresentação de Otávio Rangel e Lucas Lanna Resende, o primeiro episódio dessa temporada terá um bate-papo descontraído e repleto de curiosidades com Sérgio Hinds, um dos fundadores da banda de rock progressivo O Terço.

Seguindo carreira solo, Hinds rememora os tempos de sua trajetória com a banda, compartilhando sua visão de dentro de um dos grupos de rock progressivo mais importantes do país e o impacto d’O Terço na música brasileira.

“(Nós tocamos com Os Mutantes num show em que nos) vestíamos com as roupas do Sgt. Peppers, dos Beatles, e subíamos no palco para tocar Beatles. Fizemos no Theatro Municipal de São Paulo. Hoje é impossível fazer rock n’ roll dentro do Theatro Municipal de São Paulo. No começo do show era assim (a gente avisava): galera, pelo amor de Deus, as cadeiras são de veludo”, lembrou Hinds.

Formado no final da década de 1960, O Terço foi um dos pioneiros do rock progressivo no Brasil, incorporando folk, do rock psicodélico e rock experimental em sua sonoridade. A formação original era com Hinds na guitarra e nos vocais, Jorge Amiden (baixo) e Vinícius Cantuária (bateria).



Com o tempo, o grupo passou por diversas mudanças na formação, mas sua marca registrada sempre foi a mistura de influências do rock internacional com a música brasileira, além de forte carga poética em suas letras.

A banda alcançou notoriedade nos anos 70, com o lançamento de álbuns como "O Terço" (1970) e "Criaturas da Noite" (1977). E emplacou hits como “Criaturas da noite” e “Casa encantada”.