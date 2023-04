O Terço comemora seus 55 anos e traz o rock progressivo de volta

Flávio Venturini, Sérgio Hinds, Sérgio Melo e Sérgio Magrão vão relembrar sucessos da banda, como 'Criaturas da noite' (foto: Jane Monteiro/divulgação)

O Terço, uma das bandas mais importantes do rock progressivo brasileiro, está de volta a Belo Horizonte para fazer show nesta sexta-feira (14/4) à noite, no Palácio das Artes. Flávio Venturini (teclados e voz), Sérgio Hinds (guitarra e voz) e Sérgio Magrão (baixo e voz) comemoram os 55 anos do grupo ao lado dos convidados Marcus Viana (violino), Cláudio Venturini (guitarra) e Sérgio Melo (bateria).

Hinds conta que a ideia do show surgiu porque O Terço não teve oportunidade de celebrar suas cinco décadas de carreira. “Pensamos no reencontro para festejar a história da nossa banda na música brasileira”, explica. O livro “O Terço – 50 anos” (Ibrasa) escrito por Hinds e o jornalista e pesquisador Nélio Rodrigues, estará à venda no foyer.

No repertório não vão faltar os sucessos setentistas “Criaturas da noite” e “Casa encantada”. Único integrante da formação original, o guitarrista admite: não há como fugir dos hits. “Estamos há muito tempo sem tocar em Belo Horizonte, imaginamos que todo vai querer ouvir nossos clássicos”, diz. “O repertório será todo baseado nas principais músicas do Terço.”

• Leia também: O Terço é um capítulo especial na história do rock brasileiro

Pandemia

Hinds promete a energia dos velhos tempos. Criada em 1968, a banda teve várias formações. O guitarrista garante que ela não parou durante todos esses anos. “Veio a pandemia e travou tudo, mas agora estamos retomando as atividades”, conta.

“BH verá o primeiro show do Terço. Posteriormente, a gente deve entrar em turnê, fazendo São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre outras capitais. Vamos fazer também a Juiz de Fora e cidades mineiras.”

Hinds é todo elogios aos convidados especiais. “O (Sérgio) Melo é baterista oficial da Rede Globo, toca também com o Lulu Santos e no 'The voice'. A participação do Cláudio (Venturini) é muito legal, porque reforça os violões e vocais. Além disso, ele é um irmãozinho querido”, comenta.

A apresentação no Palácio das Artes será gravada. “Possivelmente, lançaremos o DVD mais para a frente. A gente realmente acredita neste repertório e neste show”, diz. “Temos público no Brasil inteiro e, por isso, precisamos voltar a tocar.”

Hinds revela também que O Terço tem várias músicas prontas e pensa em lançar um álbum de inéditas. “Isso exige tempo para maturar o repertório, entrar em estúdio e gravar. A gente tem essa intenção, pois faz muito tempo que a banda não lança disco de inéditas”, observa.

O livro sobre a história da banda está à venda em todas as plataformas. “Escrevi com o jornalista Nélio Rodrigues, do Rio de Janeiro. Ele é um conhecedor, historiador do rock and roll, já tem vários livros lançados. Eu estava quase na metade do livro, quando comecei a esbarrar em datas e detalhes. Me lembrei do Nélio, porque em entrevistas conosco, ele nos corrigia sempre. Dizia: 'Isto não aconteceu bem assim não'. Aí liguei e pedi: 'Me ajuda aí, vamos escrever a quatro mãos.”

Sérgio Hinds conta que o livro tem dois QR codes. “A pessoa pode direcionar para o IOS ou androide, baixar um aplicativo no celular. Na hora em que virar o telefone para a capa do livro, começa a tocar 'Tributo ao sorriso' e o logotipo da banda aparece em 3D, começando a girar”, conta o guitarrista, orgulhoso.

“Há momentos interessantes, como a capa da extinta revista Fatos & Fotos da década de 1970. Quando a pessoa aciona, aparece umas salas em 3D e a televisão daquela época. Aí, apareço falando com a pessoa de dentro da TV. É muito louco.”

Santíssima Trindade

A formação original reunia Hinds, Jorge Amiden (baixo) e Vinícius Cantuária (bateria). Inicialmente, a banda se chamaria Santíssima Trindade, porém optou-se por trocar o nome para evitar problemas com a Igreja Católica. O primeiro LP, batizado com o nome do trio, foi lançado em 1970.

Posteriormente, fizeram parte d'O Terço o mineiro Flavio Venturini, Cezar de Mercês, Sérgio Magrão, Sergio Kaffa, Luiz Moreno e Ruriá Duprat, entre outros músicos.

DISCOGRAFIA

» “O TERÇO” (1970)

» “O TERÇO” (1973)

» “CRIATURAS DA NOITE” (1975)

» “CASA ENCANTADA” (1976)

» “MUDANÇA DE TEMPO” (1978)

» “SOM MAIS PURO” (1982)

» “O TERÇO” (1990)

» “TIME TRAVELLERS” (1992)

» “COMPOSITORES” (1996)

» “SPIRALS WORDS” (1998)

» “TRIBUTO A RAUL SEIXAS” (1999)

» “AO VIVO EM LONDRINA” (1975)

» “LIVE AT PALACE” (1994)

» “AO VIVO 1976 (2005)

» “AO VIVO NO CANECÃO” (2005)

» “O TERÇO 3D” (2014)

O TERÇO

Show de Flávio Venturini, Sérgio Hinds e Sérgio Magrão. Convidados: Cláudio Venturini, Marcus Viana e Sérgio Melo. Nesta sexta-feira (14/4), às 21h. Grande Teatro do Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Inteira: R$ 200 (plateia 1), R$ 160 (plateia 2) e R$ 120 (plateia 3). À venda no site Eventim e na bilheteria da casa. Informações: (31) 3236-7400.