DelegasCia muda de endereço e horário, mas mantém o gosto pelo improviso

Aloízio Horta, Thiago Delegado, Cristiano Caldas e André "Limão" Queiroz agora se apresentam no Buteco D'Avenidinha, no Bairro Santa Efigênica (foto: Alexandre Rezende/divulgação)

Projeto que por 14 anos agitou semanalmente as madrugadas de Belo Horizonte, com jam sessions na Casa de Cultura, no bairro Santa Efigênia, a DelegasCia vai reestrear, nesta quinta-feira (13/4), em novo endereço.

A tertúlia comandada pelo violonista Thiago Delegado agora encontra abrigo no Buteco D’Avenidinha, que acaba de se mudar do Bairro Pompeia para a Avenida do Contorno.

A casa que abriga o Buteco D’Avenidinha abre as portas justamente com a DelegasCia. O espaço é o mesmo onde funcionou o bar Goiabada Cascão, famoso por reunir representantes do samba em animadas rodas. Thiago Delegado, que se apresenta com André “Limão” Queiroz (bateria), Aloízio Horta (baixo) e Cristiano Caldas (teclado), conta que a mudança foi circunstancial.

“Depois da pandemia, o perfil do público da Casa de Cultura mudou um pouco. Cumprimos um ciclo bonito lá e vamos começar nova história em um lugar cheio de energia. O pessoal D’Avenidinha está empolgado com a mudança de endereço, com muita vontade de fazer a coisa acontecer”, diz.

Papais corujas

A mudança da DelegasCia não foi só de endereço, mas também de horário. Antes, as apresentações começavam depois da meia-noite. Agora, estão marcadas para as 21h. Isso se justifica pelo fato de Delegado e Aloízio Horta terem se tornado pais recentemente.

“Defendemos por muito tempo a bandeira da música na madrugada, mas agora é o momento de mudar um pouco. Eu e Luizinho (Aloízio Horta) tivemos filhos com pouco mais de dois meses de diferença, em novembro do ano passado e em fevereiro deste ano. Isso nos impõe uma nova realidade”, diz.

O violonista acredita que a nova fase da DelegasCia será ainda mais positiva. “Vamos retornar com a mesma energia da Casa, só que tocando mais cedo e num lugar com mais estrutura. Serão, novamente, muitas noites bonitas, de muita cumplicidade e muita amizade”, aposta.

Thiago Delegado confessa que nunca teria imaginado que o projeto duraria 15 anos, pois foi algo que começou de maneira despretensiosa.

Para ele, o despojamento garantiu tamanha longevidade. Nunca se tratou apenas de um show, mas do encontro de amigos músicos, ressalta.

“É uma coisa muito prazerosa, com as possibilidades todas, com a abertura que é característica do projeto. Estamos sempre dispostos ao novo, ao risco e ao erro, guiados pelo desejo de não ficarmos presos, tocando as mesmas músicas com os mesmos arranjos. A inquietude nos propiciou estar há tanto tempo na noite”, diz Thiago.

Ele destaca, ainda, a sintonia fina do quarteto. “DelegasCia é onde o “Limão”, o Cris, o Luizinho e eu mais sentimos falta de tocar. Virou rotina, é quase o ritual de você encontrar sua turma para trocar ideia, para se divertir. Quando não tem, a gente se ressente. Não esperava que durasse tanto, mas, hoje em dia, olho para a DelegasCia já pensando nos próximos 15 anos”, destaca.

Patrimônio de BH



Thiago considera, sobretudo que a DelegasCia se tornou patrimônio dos músicos da capital. “O que guardo desse período é a cumplicidade de tocar junto. A gente afinou o pensamento, Luizinho já sabe quando vou errar a harmonia. Mais importante do que as noites memoráveis é o patrimônio que se criou”, diz o violonista.

Toninho Horta, Leila Pinheiro, Maurício Tizumba e Sérgio Pererê, entre outros artistas, participaram das jam sessions. “DelegasCia é um ponto de encontro, o lugar de acolher os músicos que vêm visitar a cidade, mesmo que não seja para tocar, mas para trocar ideias”, conclui Thiago Delegado.

DELEGASCIA 2023

Com Thiago Delegado, Cristiano Caldas, Aloízio Horta e André “Limão” Queiroz. Às quintas-feiras, a partir das 20h, no Buteco D’Avenidinha (Avenida do Contorno, 3.379, Santa Efigênia). R$ 15.