Valter Hugo Mãe, Itamar Vieira Junior e Jerónimo Pizarro no Flipoços 2025

Valter Hugo Mãe, Itamar Vieira Junior e Jerónimo Pizarro são atrações do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), que começa em 26 de abril, na estância hidromineral sul-mineira.

O escritor português Valter Hugo Mãe vai abrir o evento, às 19h, no Palco Sulfurosa. Seu livro mais recente é “Deus na escuridão”. Em 1º de maio, o pesquisador colombiano Jerónimo Pizarro, especialista em Fernando Pessoa, participa de mesa promovida pelo festival. Ele vai autografar “Cartas de amor”(Tinta da China), livro sobre a correspondência de Pessoa com a misteriosa “rapariga loira”.

Em 3 de maio, será a vez de o público se encontrar com o baiano Itamar Vieira Junior, vencedor do Prêmio Jabuti de 2024, na categoria Livro do Ano, com “Salvar o fogo”.