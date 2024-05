Sung Hoon vai doar lucros de evento para vítimas do Rio Grande do Sul

O ator coreano Sung Hoon faz uma visita ao Brasil na sexta-feira (10/5), para divulgar seu novo filme “A vingança do casamento perfeito”. O astro dos doramas anunciou que vai doar os lucros do evento do lançamento, que ocorre em São Paulo, para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.





“Estarei embarcando para o Brasil em algumas horas. No entanto, pouco antes de deixar a Coreia, recebi algumas notícias infelizes. Ouvi que houve forte chuva na região sul do país nos últimos dias, causando sérios problemas de enchentes”, disse em um vídeo no story. Ele desejou que todos os afetados fiquem bem.





Em seguida, o ator anunciou que conseguiu autorização para destinar os lucros do evento para as vítimas no sul do país. “Após discussões com a Sam Entretenimento, produtora do fan meeting no Brasil, parece que não seremos capazes de ajudar muito. Ainda assim, decidimos doar todos os lucros do evento para as vítimas das enchentes”, declarou.





“Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu fan meeting possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil”, desejou. O ator ainda prestou condolências para as vítimas.





“Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá”, encerrou.





Em comunicado, a assessoria do ator explicou que o astro fará parte de uma ação em prol dos gaúchos atingidos pelas chuvas. Para isso, a produtora do evento disponibilizou a opção “ingresso solidário” para o evento. Nessa modalidade, os interessados desembolsam R$ 150, como um incentivo para as doações. Já as demais entradas variam entre R$ 275 e R$ 2,7 mil.







O evento será realizado no Espaço Unimed, na cidade de São Paulo. A iniciativa vai reunir os fãs para uma sessão de autógrafos, fotos e interação com o ator, além de exibir cenas inéditas de seu novo trabalho.