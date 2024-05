ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fez uma mudança de rota na sua cobertura sobre as enchentes do Rio Grande do Sul após a edição do Fantástico no domingo (5) e do Jornal Nacional no último sábado (4). Houve incômodo na direção de jornalismo da emissora.





As críticas internas foram maiores para a revista eletrônica de domingo comandada por Maju Coutinho e Poliana Abritta. A edição decidiu dar mais tempo para a cobertura do show da cantora Madonna no Rio de Janeiro do que para reportagens sobre o que acontecia no estado gaúcho.





De suas 2h38 de conteúdo, o Fantástico falou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul por 25 minutos. Pautas dedicadas à rainha pop ocuparam mais espaço e ficaram por 33 minutos no ar.





O F5 apurou que houve mudanças no que estava planejado para a edição do dominical para dar mais espaço ao noticiário quente. Estavam previstos seis VTs sobre Madonna, mas um deles caiu. Uma entrevista com Susana Vieira, onde ela falaria sobre o lançamento de sua biografia, também foi adiada.





Mesmo assim, a interpretação de parte da direção é que as reportagens exibidas não deram a dimensão do que acontecia, e que o Fantástico ficou devendo, especialmente em relação ao que outras TVs estavam fazendo. A Record dedicou 70 minutos do Domingo Espetacular, que dura 3 horas, para falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.





As maiores críticas foram à manutenção do início de uma série de duas reportagens com Sônia Bridi sobre animais e um VT sobre o filme biográfico com Sidney Magal, que só estreia no fim de maio.





Outra crítica foi ao encerramento do Jornal Nacional no sábado (4). Em um dos dias considerados mais duro para os gaúchos em relação às enchentes, os apresentadores Hélter Duarte e Ana Paula Araújo encerraram a edição aos risos por causa de uma reportagem sobre o show de Madonna. Internamente, a Globo reconheceu que deveria ter finalizado o JN de forma mais sóbria.





Em defesa do trabalho realizado, executivos dizem que a Globo cobria o assunto na semana passada. A RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, derrubou toda a programação nacional para exibir uma cobertura local dos fatos. Ainda no fim da semana passada, o Fantástico enviou o repórter Pedro Vedova para matéria especial no Fantástico. O repórter Guilherme Balza foi deslocado de Brasília para acompanhar de perto os fatos.





Na segunda-feira (5), nomes como Ana Paula Araújo e William Bonner foram enviados ao Rio Grande do Sul para comandar edições do Bom Dia Brasil e do Jornal Nacional direto de lá. Patrícia Poeta também comandou o Encontro do estado.





Ao todo, foram 25 profissionais deslocados. Entre eles, estão os repórteres Pedro Bassan, Flávio Fachel, Tiago Eltz, Julio Mosquera e Fernanda Carvalho. O Profissão Repórter e o Globo Repórter também estão no Rio Grande do Sul. O Globo Repórter, inclusive, faz um programa sobre emergência climática para ir ao ar no próximo fim de semana e um dos temas serão as enchentes.





O movimento se repete na GloboNews, que enviou outros sete profissionais, incluindo o repórter Mateus Marques e o apresentador Marcelo Cosme que, além do Em Pauta, atração noturna que comanda diariamente, faz entradas ao vivo em todos os telejornais.





Já André Trigueiro apresentará o Cidades e Soluções ao vivo direto de Porto Alegre no próximo sábado (11). Alguns programas, como o de Miriam Leitão e Roberto D`Ávila, não serão exibidos esta semana por conta da cobertura especial.





Ao longo dos próximos dias, a direção de jornalismo da Globo deixou de sobreaviso para seus jornalistas que pode deslocar outras equipes de reportagem para o Rio Grande do Sul para dar continuidade à cobertura dos desastres.





Procurada pela Folha de S.Paulo, a Globo não se posicionou sobre a mudança editorial até a última atualização deste texto.