Há oito meses, o Rio Grande do Sul enfrentou o pior fenômeno natural registrado até então com a passagem de um ciclone extratropical que causou enchentes, deixando 54 mortos

Cinco pessoas da mesma família morreram abraçadas após um deslizamento de terra ocasionado pelas fortes chuvas que atingiram o no Rio Grande do Sul. O estado enfrenta, desde semana passada, a maior catástrofe climática da história.

A informação é do repórter William Fritzke, que trabalha em uma rádio gaúcha. Ele divulgou um vídeo em sua rede social em que relata a tragédia e mostra como ficou a casa onde a família foi encontrada soterrada. Segundo o jornalista, entre as vítimas estava uma garota de 13 anos.

A mortes ocorreram no interior do município de Roca Sales, na último domingo (5/5). Segundo o repórter, as equipes de resgate encontrara muita dificuldade para chegar ao local da tragédia, o que só foi possível por meio de um helicóptero.

Nas imagens compartilhadas no relato William Fritzke, é possível ver a casa onde a família morar completamente destruída, além de roupas e objetos pessoais das vítimas espalhados pelo chão coberto por muita lama.

Consequências arrasadoras

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou 90 mortos, segundo boletim da Defesa Civil divulgado na noite dessa segunda-feira (7/5). Ao todo, 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana

O número de mortos pode aumentar ainda mais nos próximos dias, pois há um total de 132 desaparecidos, além de 361 feridos. Também há 4 óbitos em investigação.



De acordo com a Defesa Civil, há 48.147 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 155.741 desalojados.