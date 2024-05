Com a passagem de Madonna pelo Brasil, internautas resgataram uma entrevista de Wanessa Camargo com Blogueirinha na qual a filha de Zezé Di Camargo fala como foi conhecer a cantora.



Na ocasião, a ex-BBB contou que se sentiu intimidada com a atitude da artista. “Eu continuo sendo fã da Madonna, [mas] ela foi uma [pessoa] que eu não gostei muito de conhecer. Ela foi esquisita. Eu conheci Beyoncé, eu conheci Mariah … Todas eu consegui ter uma troca real, conversar“, ressaltou Wanessa.

A cantora também explicou como foi tratada por Wanessa. “Eu fui até ela, o namorado dela da época que nos apresentou, Jesus Luz. Aliás, até hoje agradeço Jesus por ter feito isso. Ela fez assim … Ela olha você de baixo pra cima, ela te dá uma fitada. Aí eu já travei, eu queria ter falado coisas. Aí ela: ‘Hi, nice to meet you [oi, prazer em te conhecer]’. E eu: ‘Hi, nice to meet you’. E se virou“, disse.