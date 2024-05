SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em março, o DJ e designer gráfico Rafael Arena, 44, resolveu fazer uma arte para celebrar a vinda de Madonna ao Brasil. Criou uma versão brasileira do famoso corselet desenhado pelo estilista francês Jean Paul Galtier para a artista e estampou a arte em um mural no Rio de Janeiro. Ele não tinha ideia de que sua criação viria a inspirar um dos looks usados por Madonna no show em Copacabana neste sábado (5).





Fã e administrador do portal Madonna Online, Rafael Arena elaborou a arte com o objetivo de registrar a passagem da artista pelo país. "Minha ideia era deixar algo bem elegante e que não ficasse com cara de bolsominion. Por isso, a escolha do azul tendo mais destaque do que o verde e amarelo", relatou ao F5.





Depois de criar a arte e estampá-la em camisetas, decidiu que a colocaria também em um mural no Rio de Janeiro para que fãs pudessem tirar fotos. Ele conseguiu autorização para estampá-la em um muro em Copacabana, na rua Rodolfo Dantas.





"Readaptei a arte para um lambe-lambe gigante de 2,5 metros e fiz a instalação durante a semana do show", conta.





A primeira surpresa veio durante os ensaios feitos por Madonna ao longo da semana. Uma imagem do ensaio da madrugada da sexta-feira que antecedeu o show mostrava um novo figurino. "Era o corselet com as cores e diagramação, como eu havia desenhado", relata Arena.





Em um primeiro momento, o designer achou que fosse uma montagem. Depois, percebeu que a rainha do pop estava realmente usando um corselet que, até então, era muito parecido com aquele que ele havia desenhado.





A confirmação de que ele tinha inspirado Madonna veio somente no dia do show. Arana estava na área VIP, quando uma pessoa da equipe da artista, conhecida por ele, veio conversar. "Já tínhamos nos falado semanas atrás por mensagem e ela havia dito que eu teria uma grande surpresa", explica.





Arana comentou que tinha achado o corselet do ensaio muito parecido com o que tinha desenhado. De acordo com ele, a pessoa da equipe falou: "Ela [Madonna] viu a sua arte, amou a composição e disse 'vamos fazer isso'".





Neste domingo (5), Madonna compartilhou nos stories do Instagram uma foto utilizando a peça e agradeceu ao estilista Jean Paul Gaultier, que fez a versão brasileira do corselet.





Rafael Arana também celebrou a surpresa que recebeu da artista. "Ser fã da Madonna é ser surpreendido a todo instante [...] Eu jamais poderia imaginar que uma criação digital minha tornaria-se real em seu corpo. Eu não sei descrever o que sinto. É impossível", escreveu no Instagram.