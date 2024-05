Madonna agradeceu ao Brasil após seu show histórico em Copacabana, que recebeu cerca de 1,6 milhão de pessoas na noite deste sábado (4). Para celebrar o sucesso do evento, a Rainha do Pop escolheu um vídeo dançando ao lado de Pabllo Vittar, com as duas segurando bandeiras do país. A parceria terminou com as duas trocando um longo abraço.





"A culpa é do Rio. Obrigada Brasil", escreveu a cantora na legenda do post do Instagram, na madrugada de hoje, destacado a união entre Brasil e Estados Unidos com um dos versos do hit "Music": "A música faz as pessoas se unirem."

Desde o início de sua carreira, Madonna se destacou pela liberdade sexual em suas músicas e performances. E no Rio de Janeiro não foi diferente: a rainha do pop protagonizou diversas cenas picantes com simulação de sexo oral ao lado de Anitta, em "Vogue", e até de masturbação com uma de suas bailarinas.





Saiba mais sobre o show





Beijo gay: Defensora da causa LGBTQIA+ e tida como uma das divas dessa comunidade, o show de Madonna tem diversos momentos de troca de carícias homoafetivas entre os membros de seu balé -tanto os homens, quanto as mulheres-, inclusive com a própria "Material Girl". Na plateia, o público também exerceu sua liberdade de amar e vários beijos gays foram vistos.





Seios à mostra: Em um dos pontos altos do show, ao som de "Hung Up", Madonna faz uma dança erótica com suas dançarinas com os seios livres. "Erotica", aliás, é outro destaque, com uma verdadeira profusão de corpos unidos pelo prazer e a liberdade de ser quem são, como a própria diva diz "Express Yourself".





Participações especiais: Além de Anitta em "Vogue", Pabllo Vittar também subiu ao palco para performar "Music", em sintonia com uma orquestra de samba. Os filhos da rainha do pop também se apresentaram: Estere dançou "Vogue", Mercy James tocou piano e David Banda tocou ao lado da mãe.





Homenagens: Durante a performance de "Live to Tell", Madonna exibiu no telão fotos de personalidades que morreram vítimas da Aids. Entre outros, foram homenageados Renato Russo, Freddie Mercury, Cazuza e Betinho.