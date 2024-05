A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi palco de uma apresentação histórica da rainha do pop. Sem vir ao Brasil desde 2012, Madonna levou mais de 1,5 milhão de pessoas para acompanhar a última apresentação da "The Celebration Tour", turnê que celebra os 40 anos de carreira da artista.

Confira abaixo fotos dessa noite que ficará marcada na história da música: