Imagem aérea da Praia de Copacabana horas antes do show de encerramento da "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira da Madonna

Chegou o dia! Madonna vai subir no palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (4/5), no que promete ser o maior espetáculo dos 40 anos de carreira da rainha do Pop. Mais de 1,5 milhão de pessoas são esperadas para a apresentação gratuita. Para tentar um bom lugar, os maiores fãs chegaram cedo — e alguns até dormiram por lá.

Madonna deve subir no palco após às 21h45 e a apresentação será transmitida ao vivo pela Rede Globo. O show, que encerra a turnê Celebration, deve ter mais de duas horas de duração e contar com os principais hits que marcaram a trajetória de Madonna, como Vogue, La Isla Bonita e Like a Prayer.

Desde as primeiras horas do dia já havia fãs nas areias de Copacabana em busca do melhor lugar para o show. Logo cedo, o helicóptero da Tupi, parceira do Correio Braziliense e do Estado de Minas, flagrou o público nos arredores do grande palco com mais de 800 metros quadrados. Confira:

Com a onda de calor que atinge o Rio de Janeiro, caminhões do Corpo de Bombeiros estão jogando água nos fãs próximos da grade que enfrentam um calor de 27ºC na tarde deste sábado.

O palco



Para além da grandiosidade da presença de Madonna no Brasil, o palco em que a diva vai se apresentar também impressiona pela escala monumental. Localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace, entre os Postos 2 e 3 da Praia de Copacabana, a estrutura foi erguida de modo a acomodar aparelhagem de som, bastidores, dançarinos e demais equipamentos que auxiliarão Madonna durante a performance de aproximadamente duas horas.

São ao todo 812 m² — o dobro do palco utilizado nas apresentações anteriores da turnê. Com 18 m de altura, o piso da estrutura foi erguido a 2,4 m do chão, de modo a permitir que o público — estimativas apontam 1,5 milhão de espectadores em Copacabana — não encontre maiores dificuldades para visualizar a rainha do pop. Para os que estiverem mais distantes do palco, uma operação de telões e difusores de áudio permitirão que o som chegue aos quatro cantos da praia mais famosa do país.

