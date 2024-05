Conhecida como rainha do pop, Madonna coleciona discos, hits e recordes há 40 anos.



Cantora, compositora, dançarina e atriz, Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu em 16 de agosto de 1958, em Bay City, Michigan. Aos 18 anos, ganhou uma bolsa de estudos para estudar dança na Universidade de Michigan, foi aluna da coreógrafa Martha Graham e voltou seu interesse para a dança contemporânea.

Após dois anos de estudo, decidiu deixar a universidade e se mudou para Nova Iorque, em busca de uma chance no cenário musical.



No final dos anos 70, trabalhou como back vocal de artistas e formou a banda de rock Breakfast Club com o então namorado, Dan Gilroy. No grupo, Madonna foi vocalista, guitarrista e baterista.



Em 1983, assinou com a gravadora Sire Records e passou a perseguir carreira solo como cantora. Seu primeiro álbum, “Madonna”, de 1983, apresentou grandes hits, como “Holiday” e “Boderline”.



Quatro décadas e 14 discos depois, a norte-americana alcançou projeção internacional e se consolidou como a artista feminina a mais vender álbuns na história, alcançando a marca de 400 milhões de cópias vendidas.



DISCOGRAFIA



Um ano após seu disco de estreia, Madonna lançou “Like a virgin”, com os dois primeiros singles do trabalho - a faixa que leva o nome do disco e “Material Girl” - se tornando marcos importantes da sua carreira. Vestida de noiva, ela apresentou “Like a virgin” no MTV Music Awards de 1984 e alcançou o número 1 da Billboard.





“Like a virgin” foi seguido por “True Blue”, de 1986. Madonna provou a sua capacidade de se reinventar com um disco mais maduro e apostou em Patrick Leonard na produção de cinco faixas do trabalho. “Live to tell” foi o primeiro single do álbum, seguido por “Papa don’t preach”, “True Blue”, “Open your heart” e “La Isla Bonita”, cujo clipe disponível no YouTube é hoje o mais assistido da carreira da artista, com 898 milhões de visualizações.



Talvez seu trabalho mais polêmico, Madonna lançou em 1989 “Like a prayer”, recebendo duras críticas por explorar símbolos religiosos no clipe da faixa título. As controvérsias continuaram com o trabalho seguinte, “Erotica” (1992), disco em que a cantora explora de maneira explícita temas sexuais.

Seu próximo álbum, “Bedtime stories” (1994), combinou os estilos musicais R&B, pop e New jack swing. O trabalho seguinte, “Ray of light” (1998), garantiu quatro grammys à cantora pop, incluindo melhor álbum pop daquele ano. “Music” (2000), “American life” (2003), “Confession of a dance floor” (2005) e “Hardy candy” (2008) são os trabalhos da primeira década dos anos 2000 de Madonna, reunindo sucessos como as canções “Music”, “American life”, “Hung up” e “4 minutes”, esse último um dueto com Justin Timberlake.



Na última década, Madonna presenteou os fãs com três álbuns de estúdio. São eles: “MDNA” (2012), “Rebel Heart” (2015) e “Madame X” (2019).



Além do prestígio no cenário musical, Madonna também é destaque no cinema e estrelou mais de 20 longas-metragens, levando inclusive um Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em comédia ou musical em 1996, por sua atuação no filme “Evita”.



Em comemoração à sua trajetória na música, a artista estreou em outubro de 2023 a The Celebration Tour, que relembra as eras e maiores sucessos da sua carreira. Neste sábado (4/5), a cantora apresenta show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para um público estimado de dois milhões de pessoas.