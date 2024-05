Bruno Mars divulgou, nessa quinta-feira (2/5), a data e os locais dos shows no Brasil em 2024. O cantor fará quatro apresentações, em outubro, em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

A primeira passagem de Bruninho será no Rio de Janeiro, no dia 4. Em 8 e 9 de outubro, o artista fará shows em São Paulo. A capital federal é o último destino do cantor, no dia 17 de outubro.

As vendas começarão em 6 e 7 de maio, para clientes Santander. Nesse caso, os clientes poderão comprar on-line, pelo site da Ticketmaster, a partir das 9h. A venda e na bilheteria oficial em São Paulo será às 11h e, no Rio de Janeiro e Brasília, começará às 13h.

Já o público geral de São Paulo poderá adquirir o ingresso on-line a partir das 9h, de 8 de maio, e 11h na bilheteria oficial, enquanto o público do Rio de Janeiro e Brasília poderão comprar on-line a partir das 11h e 13h nas bilheterias oficiais.

Os ingressos custam a partir de R$ 235 a meia entrada.

"O retorno de Bruninho"



O anúncio do retorno de Bruno Mars ao Brasil ocorreu nesta quarta-feira (1º/5). O ícone do pop ganhou o coração dos brasileiros após a vinda ao Brasil no ano passado, para se apresentar no festival The Town.





Ele fez dois shows, em que representou a cultura brasileira ao cantar Evidências, de Chitãozinho e Xororó, e falou português.

Na época, Bruninho também publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece cantando uma música com batidas de funk e usando uma camisa na cor amarela. "I came to Brazil" (eu vim para o Brasil), dizia um trecho da música.