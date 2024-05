O cantor Belo lançou sua primeira música após o anúncio do término do casamento com a influenciadora e dançarina Gracyanne Barbosa na noite dessa quinta-feira (2/5). “Eu mudo” é um pagode romântico cheio de sofrência e uma letra que parece casar com a sua vida pessoal.

Belo, que possui o maior cachê do pagode brasileiro, já havia compartilhado um trecho da canção em seu Instagram, alimentando a imaginação de seus fãs. A letra de “Eu mudo” conta a história de uma pessoa que luta para manter um amor que passa por problemas, com versos repletos de dor e vontade de mudar para recuperar o relacionamento.

“Para de fingir que eu não existo/ Dividindo a mesma cama: eu, você e o desprezo/ Com o tempo a gente se acostuma/ Se afasta e só vai sobrar de mim o travesseiro/ Eu queria que você soubesse/ Que a sua falta tá doendo/ Saudade dos teus olhos/ Do seu beijo na minha boca/ E eu nem me lembro mais a última vez que eu te vi sem roupa/ Diz o que tá acontecendo/ Mostra o que eu não tô vendo/ E se sou eu o culpado de tudo/ Eu mudo, eu mudo/ Olha a gente se perdendo/ E esse amor quase morrendo”, diz um trecho da música.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa já afirmou que o casamento com Belo estava passando por problemas antes do término oficial. “Nós estávamos numa crise, na prática, completamente separados. Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faríamos. A gente também estava tentando evitar a imprensa, porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional, e a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Mas na época que aconteceu, estávamos completamente separados, só na mesma casa, gente”, declarou.

Na última terça-feira, Belo contou aos seus fãs que iria lançar uma espécie de carta aberta em ritmo de pagode. Segundo o artista, a música seria uma sugestão de diálogo. Para ele, sua forma de mostrar o que sente é compondo. "A música sempre vai ser a forma que eu vou falar com o mundo… Só não sei se tô preparado", escreveu.

A nova música já tem quase 15 mil visualizações no YouTube e parece ter conquistado os fãs do pagodeiro. "Ainda bem que tô ouvindo em casa. Gente, eu tô chorando como se eu tivesse passando por isso... meu casamento tá perfeito”, escreveu um perfil. “Aplaudindo com os chifres, porque as mãos estão secando as lágrimas”, brincou outro.

“Obrigado Gracyanne, daqui pra frente só vem pedrada”, declarou um terceiro. "Pra quem achou que ele ia lançar uma música no ataque, chamou a responsa pra cima, e ainda diz que muda.. que música...", elogiou outro internauta.