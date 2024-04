Em meio ao turbilhão de notícias envolvendo o fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, a musa fitness foi abordada pela imprensa, na noite dessa quinta-feira (18/4), e abriu o coração sobre a separação. Além de estar visivelmente abalada, a artista revelou que Belo está saindo de casa.

O repórter do portal Leo Dias encontrou Gracyanne Barbosa no Rio de Janeiro, e, ao ser questionada se teria chance de reconciliação, ela respondeu que "sim". "Onde existe amor, existe chance, mas a gente precisa de um tempinho, eu acho", disparou a modelo, que completou afirmando que o "ama muito".

Em seguida, Gracyanne, com olhos cheios de lágrimas, confirmou que apesar de estarem morando juntos, o ex-marido, Belo, já está se organizando para deixar a casa. "É, ele está se mudando agora", respondeu a musa.

Vale ressaltar que a crise no casamento de Belo e Gracyanne Barbosa já se estendia há alguns meses. Nessa quinta-feira (18/4), após vir à tona a notícia da separação do casal, um vídeo de um show que o cantor fez no mês passado, mostrou que o artista já vinha dando indícios sobre o fim da relação.

Durante apresentação que Belo fez em um show da Ludmilla, em março deste ano, o cantor aparece fazendo uma declaração polêmica, em um vídeo gravado por uma fã. Na filmagem, ele afirma, de cima do palco: “Eu tô solteiro também”. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.