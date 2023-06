Belo e Gracyanne Barbosa celebram 15 anos juntos no Dia dos Namorados

677

Belo e Gracyanne estão juntos há 15 anos. (foto: Instagram/Reprodução) No Dia dos Namorados, celebrado nesta segunda-feira (12/6), o casal Belo e Gracyanne Barbosa aproveita para festejar também seus 15 anos de união. O cantor divide seu tempo entre sua carreira musical, a participação na Dança dos Famosos da Rede Globo e a preparação para as séries Veronika e Arcanjo Renegado, ambas produções do Globoplay. Gracyanne Barbosa, por sua vez, é uma influenciadora digital e musa fitness conhecida.





Em uma entrevista concedida ao jornal Exame, Belo e Gracyanne posaram juntos em trajes elegantes e abriram o jogo sobre seu relacionamento. O cantor mencionou que, como qualquer casal, eles têm desentendimentos, mas sempre resolvem os problemas rapidamente. "Nunca ficamos brigados. Se precisamos resolver algo, resolvemos na hora. Não deixamos nossas discussões se estenderem", afirmou Belo.





Gracyanne também compartilhou que o casal tem um acordo de nunca irem dormir brigados. "Estamos juntos há 15 anos e nunca passamos 24 horas brigados. Sempre resolvemos tudo através do diálogo", disse a influenciadora. Ela ainda revelou que já viveu um relacionamento aberto no passado, mas não cogita essa possibilidade com Belo. "Nunca pensamos em abrir nossa relação. Atualmente, isso não se encaixaria. Nós nos completamos e não há espaço para um terceiro", explicou.





Durante o programa Domingão com Huck, exibido no domingo, 11, Gracyanne surpreendeu o marido com uma homenagem. "Meu eterno namorado", declarou ela. A musa fitness destacou a importância do amor e da dedicação ao parceiro, aprendizados que teve com Belo. "Ele me ensinou muitas coisas, como o valor do 'eu te amo' e do cuidado diário", contou Gracyanne, ressaltando o carinho e a atenção de Belo no relacionamento.