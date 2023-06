Rapper Matuê é atingido por fogo em show de Uberaba, em MG

677

Matuê brinca com a situação após ser atingido por fogo durante show (foto: Reprodução/Instagram) O conhecido rapper brasileiro Matheus Brasileiro Aguiar, cujo nome artístico é Matuê, passou por um momento de susto durante sua apresentação na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no último sábado (10/6). Ele foi atingido por fogo no palco, mas, felizmente, não sofreu ferimentos graves.









No seu perfil, o rapper compartilhou imagens do show e escreveu na legenda: "Foi mal ae". Nos comentários da postagem, Matuê continuou brincando com a situação, dizendo: "Tô postando esse último [vídeo] do céu, pessoal. Até a próxima vida", fazendo referência ao ocorrido.





O incidente com Matuê no palco chamou a atenção de seus fãs, que ficaram preocupados com sua saúde, mas ficaram aliviados ao ver que o cantor estava bem e encarou a situação com bom humor.