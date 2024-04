Belo e Gracyanne Barbosa teriam terminado a relação de 16 anos. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam separados há 8 meses, mesmo que ainda estejam morando juntos.





Segundo o colunista, o casal estaria preparando os documentos para a separação. Belo estaria de mudança para outra casa, no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. Gracyanne ficaria morando na casa com mais alguns familiares.

O jornalista Leo Dias afirmou que conversou com Gracyanne por telefone, durante o programa Fofocalizando (SBT). A musa fitness teria admitido que traiu o ex-marido com um colega de academia, mas não manteve relações com ele. O ex-casal não teria tempo a sós e não teria conseguido resolver a crise que se instalou há pouco menos de um ano no casamento.

Belo e Gracyanne não compartilham fotos juntos nas redes sociais desde dezembro de 2023. As assessorias de imprensa do ex-casal não forneceram informações sobre a possível separação até a última atualização deste texto.