Taylor Swift lançou, na madrugada desta sexta-feira (19/4), um novo álbum: “The Tortured Poets Department”, com 16 músicas. Ela também fez uma surpresa para os fãs, com um álbum duplo chamado “The Tortured Poets Department: The Anthology”, com mais 15 músicas. Esse é o décimo primeiro álbum de inéditas da cantora.

“É uma surpresa às 2 da manhã: ‘The Tortured Poets Department’ é um álbum DUPLO secreto. Escrevi tantas poesias torturantes nos últimos 2 anos e queria compartilhar tudo com vocês, então aqui está a segunda parte do ‘TTPD: The Anthology’. 15 músicas extras. E agora a história não é mais minha... é toda sua”, anunciou a cantora em seu perfil. Os Swifties especulavam, desde fevereiro, quando Taylor contou que lançaria o álbum, que haveria uma surpresa relacionada ao número dois, já que foi frisado pela Loirinha desde o início. “The Tortured Poets Department” foi anunciado em fevereiro, quando Taylor recebeu o prêmio de melhor álbum pop vocal durante o Grammy por seu até então último álbum de inéditas, “Midnights”.

Ao anunciar em rede social que as faixas já estavam liberadas, a cantora falou um pouco sobre o conceito do álbum. “The Tortured Poets Department. Uma antologia de novas obras que refletem acontecimentos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista - que foi ao mesmo tempo sensacional e triste em igual medida. Este período da vida do autor acabou, o capítulo foi encerrado e fechado com tábuas. Não há nada para vingar, não há contas a acertar depois que as feridas cicatrizam. E após uma reflexão mais aprofundada, um bom número deles acabou sendo autoinfligido. Este escritor acredita firmemente que nossas lágrimas se tornam sagradas na forma de tinta em uma página”, escreveu.

A teoria é que o álbum revela pontos sobre o término do relacionamento da cantora com o ator Joe Alwyn, que durou seis anos, entre 2016 e 2022. “Depois de contarmos nossa história mais triste, poderemos nos livrar dela. E então tudo o que resta é a poesia torturada”, finalizou Taylor no post.

O álbum se inicia com “Fortnight”, uma colaboração com o rapper Post Malone. A música foi escolhida como primeiro single para a nova era. “The tortured Poets Department” também conta com colaboração de Florence and the Machine em “Florida!!!”. Confira a lista de faixas:

Fortnight (ft. Post Malone)



The Tortured Poets Department



My Boy Only Breaks His Favorite Toys



Down Bad



So Long, London



But Daddy I Love Him



Fresh Out the Slammer



Florida!!!! (ft. Florence and the Machine)



Guilty as Sin?



Who’s Afraid of Little Old Me?



I Can Fix Him (No Really I Can)



loml



I Can Do It With a Broken Heart



The Smallest Man Who Ever Lived



The Alchemy



Clara Bow

Faixas extras de "The Tortured Poets Department: The Anthology":