Depois de anunciar durante seu discurso de vencedora do Grammy que lançará um novo álbum de inéditas, Taylor Swift divulgou a contracapa do disco físico, em que aparece a lista de faixa de ‘The tortured poets department’. O álbum será lançado em 19 de abril.

Ao todo, são 16 faixas divididas em quatro blocos, cada um com quatro músicas. O lado D ainda possuirá uma música bônus intitulada ‘The manuscript’, provavelmente disponível somente para versões físicas do disco. O álbum inicia com ‘Fortnight’, uma parceria com o rapper Post Malone. Outra colaboração é a banda inglesa Florence + the Machine, que dividirá os vocais em ‘Florida!!!!’. Veja a lista completa:

Lado A

‘Fortnight (feat. Post Malone)’

‘The tortured poets department’

‘My boy only breaks his favorite toys’

‘Down bad’

Lado B



‘So long, London’

‘But daddy I love him’

‘Fresh out the slammer’

‘Florida!!! (Florence + the Machine)’

Lado C



‘Guilty as sin?’

‘Who’s afraid of little old me?’

‘I can fix him (No really I can)’

‘loml’

Lado D



‘I can do it with a broken heart’

‘The smallest man who ever lived’

‘The alchemy’

‘The alchemy’ ‘Clara Bow’

Bonus Track: ‘The manuscript’

Indiretas?

Taylor ganhou o Grammy de Álbum do Ano e Melhor Vocais em Música Pop, por ‘Midnights’, seu décimo álbum de estúdio, lançado em 2022. Na ocasião, ela adiantou que lançaria ‘The tortured poets department’. “Ok, esse é o meu 13º Grammy, que é o meu número da sorte. Não sei se eu já falei isso para vocês”, brincou. Em seguida, ela agradeceu aos fãs e disse que ia recompensá-los. “Vou contar a vocês um segredo que venho guardando pelos últimos álbuns, que é meu novo álbum, que será lançado em 19 de abril”, anunciou.



No mesmo dia, ela divulgou a capa do álbum e um poema. “Então eu entro em evidência/ Meu brasão manchado/ Minhas musas, adquiridas como hematomas/ Meus talismãs e encantos/ O tique, tique, tique de bombas de amor/ Minhas veias cheias de tinta preta/ Vale tudo no jogo e na poesia/ Atenciosamente, o presidente do Departamento dos Poetas Torturados”, diz o texto.

Após o término do relacionamento com o ator Joe Alwyn, anunciado no ano passado, a expectativa é que o álbum seja um dos mais tristes de sua carreira e aborde o rompimento do namoro de 6 anos. O título, inclusive, seria uma indireta ao ex-companheiro da cantora. Isso porque, em uma entrevista à Variety, em 2022, Joe revelou que mantinha um grupo de WhatsApp com os amigos Paul Mescal e Andrew Scott, chamado ‘The tortured man club’.

Os fãs também esperam que haja pelo menos uma música dedicada a seu atual namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce. Porém, o tom melancólico e a informação de que o álbum está guardado há dois anos parece quebrar essa expectativa.