Gilson Oliveira, personal trainer apontado como o pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, confirmou que teve um caso com a musa fitness. No entanto, ele negou que ficou com a modelo quando os dois ainda estavam casados. Aos 42 anos, o personal continua compartilhando sua rotina de treinos nas redes sociais, enquanto seu nome é mencionado na confusão. Diversos comentários no perfil dele fazem piadas com o caso.





“Professor de Cross chifre”, debochou um perfil. Mesmo assim, ele viu seu número de seguidores saltar. Se até semana passada ele tinha 16 mil seguidores, até o fechamento da reportagem eram 128 mil só no Instagram. Gilson “Marreta” treinador é bacharel pela Faculdade Porto das Águas (FAPAG), no Rio de Janeiro, onde ele reside.

Ele dá aulas como personal trainer em diversas academias na Barra da Tijuca (RJ), além de ser praticante de jiu-jitsu e fisiculturista. Segundo seu perfil, ele oferece uma gama de serviços para seus clientes, como consultoria online, programas de emagrecimento, treinamento de força e apoio para reconstrução da autoestima e confiança.

Leia: Gracyanne revela que Belo já está de mudança após separação

Em 2024, "Marreta" venceu a categoria Men’s Physique Hard, da Brasil Fisiculturismo (Braff). Gilson é apaixonado por esportes, compartilhando cliques jogando futebol na praia e fazendo trilhas. Recentemente, o treinador começou a criar conteúdo pago nas redes sociais. No Instagram, ele tem uma aba onde vende conteúdo exclusivo por R$ 7,99 por mês. Os assinantes têm acesso a stories, publicações, reels e vídeos ao vivo exclusivos.

Apesar de negar ter sido personal trainer de Gracyanne, Gilson compartilhou várias publicações ao lado dela, acompanhando malhação e elogiando a simplicidade da musa. Ele também faz postagens motivacionais e com dicas para seus seguidores.





Envolvimento





Em entrevista ao ator Raul Gazolla, Gilson e o advogado dele, Joabs Sobrinho, que está cuidando da defesa do personal no processo contra Belo, afirmaram que a notícia da traição foi uma estratégia de marketing lançada pelo pagodeiro para promover a turnê comemorativa do grupo Soweto. O envolvimento de Gilson e Gracyanne existiu e aconteceu entre fevereiro e agosto de 2023.

Leia: Bastidores da separação de Belo e Gracyanne chocam fãs

Segundo a dupla, os dois estavam solteiros quando se relacionaram. Gilson ainda destacou que o romance não era escondido e que todos que frequentavam a academia sabiam, inclusive Belo. "Ela (Gracyanne) sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava com uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver", disse o advogado.

Gilson também contou que costumava encontrar a musa fitness duas vezes na semana, mas que os dois se viam todos os dias na academia. E que a aproximação entre os dois foi natural. "Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é", destacou.

O advogado ainda disse que Belo mandou que o próprio empresário fosse à academia pedir o desligamento de Gilson do trabalho. "O Belo fez pressão, o empresário foi lá e pediu a cabeça de Gilson, que foi demitido", declarou, dizendo que Gilson se afastou de Gracyanne depois de tudo e que, desde a demissão, não fala com a musa fitness. "É verdade. Na academia, alegaram que foi por conta da imagem do casal e também relacionou a imagem que academia poderia ter por eu ser funcionário de lá", confirmou o personal.

A defesa do treinador também abordou o prejuízo à imagem do atleta por causa da história. "Ele ficou com uma fama horrorosa. Acabou de se formar na faculdade, tem dois irmãos deficientes. Está passando um perrengue danado em casa. Ele é um trabalhador e está sofrendo um montão de ataques. Tudo o que foi colocado foi para justificar o término de um casamento. E ele foi o bode expiatório", atacou.

"Nunca falei nada para ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne. Aonde eu vou, é zoação, e isso me limita a ter trabalhos", lamentou Gilson.